Juninho ataca a João por jugar con la Selección de tiktokers de Honduras: así reaccionó el brasileño y Supremo lo defiende

Sin embargo, para el partido de vuelta, la polémica se desató cuando ambos equipos terminaron de dar la conferencia previa al encuentro en el Estadio Olímpico Metropolitano y el capitán de los brasileños, <b>Juninho</b>, atacó a su compatriota <b>João</b>.<b>João Ferreira </b>fue quien recibió de la mejor manera a los creadores de contenido de Honduras en Brasil, incluso los llevó a su casa. Es por ello que se ganó el corazón del pueblo hondureño y ahora viste la camiseta de Honduras, como ya lo hizo en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/en-vivo-tiktokers-honduras-nicaragua-partido-hora-canal-managua-supremo-tiktokers-LC27434429" target="_blank">victoria ante Nicaragua</a></b>.El carioca se encuentra en suelo catracho desde la semana pasada para prepararse para el encuentro ante los nicas y ahora para enfrentar a sus compatriotas de la selección de tiktokers de Brasil. Cada día se gana más a los catrachos con sus ocurrencias.Lo que desató la polémica fue cuando, al salir de la conferencia, <b>Juninho </b>comenzó a atacar a <b>João </b>por jugar con los tiktokers hondureños. Sin embargo, él mismo no consideró a <b>Ferreira </b>para la selección de los creadores de contenido de Brasil, razón por la cual ahora juega con los catrachos y defiende la bandera 5 Estrellas.