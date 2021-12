$!Jennifer Funes se destapa: Explica cómo pasó de ser una atleta fitness a figura de OnlyFans y revela detalles de la filtración de sus videos íntimos

Extrañarlo quizás en ese sentido, pero qué me estoy muriendo porque no estoy compitiendo, claro que no. Disfruté esa etapa, sigo con mis entrenamientos, sigo disfrutando de mis comidas sanas, llevo una vida no tan metida a rollo como fisicoculturista, pero siempre cuidándome.

Realmente no ja, ja, ja... Es algo loco, tal vez sí en el sentido de que a uno le brinda más disciplina, uno es más organizado, uno está más enfocado, pero qué pasa, en lo que he ido creciendo he tenido otras oportunidades y si yo me metiera ahorita a competir tendría que dejar de hacer un montón de cosas porque obviamente uno al prepararse lo que quiere es ganar, uno quiere llegar a un buen lugar, entonces lleva mucho tiempo, bastante sacrificio, bastante dinero de por medio.

Mi programa es algo que decidí abrir porque me gusta la música, me fui abriendo ese espacio en el sentido que fui conociendo mucha gente importante; músicos que muchas personas escuchan, pero no conocen los productores y eso, pero yo sí. Tuve oportunidad de viajar, poco a poco se han abierto las puertas en las cosas que me gustan, sacarle ese provecho económico, si uno puede disfrutar lo que hace y hacer plata de una manera honrada, aunque mucha gente confunda las cosas, está bien.

Creo que comenzó ahí con lo de ser palillona. De una u otra forma te abre puertas y uno realmente tiene que ser inteligente y ver de qué manera sacarle el jugo a esto, sacarle el lado positivo. En mi caso siempre he tratado de cuidarme, tengo mi propia personalidad, muchas personas lo saben y quizás por eso a veces puede ser muy controversial por el hecho de ser yo, a mucha gente no le gusta, pero poco a poco se me han abierto puertas y ahora lo puede decir más que antes, no solo a nivel nacional, sino que también internacionalmente.

Creo que todo tiene que ver con las cosas de mi trabajo, organizarme un poco más por lo que yo hago con mi programa “Aquí entre nosotros”, estar viendo lo de los artistas, productores, coordinarme, siempre hago mis entrenamientos, cosas de publicidad. Me gusta salir, no lo voy a negar, salgo más que antes. Básicamente eso y cuando tengo tiempo descanso. Hay días más pesados que otros.

Hay muchos atletas que te viven de eso, Honduras no es un país donde se puede vivir de ser un fisicoculturista, es la realidad, hay muchos que es de admirar porque están en eso, pero en mi caso tengo otras pasiones, está lo que hago, entrevistar, la música, ser influencer, ya es algo más mediático, es una pelea también, tantas cosas que pasan, críticas. Tengo otras cosas en mente que quiero hacer y si llego a competir otra vez y meterme en eso quizás me voy a atrasar y no las voy a cumplir.

Tengo que ser honesta y es que muchas personas que entran en ese mundo pensando que es algo que se va a poder hacer cada mes, sí, pero ojo a lo que diré, tiene que ser una pasión realmente. Yo me di cuenta que no era una pasión, no es algo con lo que yo voy a vivir siempre.

Con lo del OnlyFans me acuerdo que lo vi y la misma página lo dice: ‘Solo fanáticos’. En OnlyFans no vas a encontrar solo contenido pornográfico como si hacen muchas, yo no me involucro porque mi contenido no es así, vas a encontrar contenido deportivo y de todo tipo de artistas, es solo para fanáticos, para gente que va a pagar para ver tu contenido, entonces yo lo pensé y dije: ‘estoy en Honduras, me conviene o no’. Lo pensé y dije ‘al carajo’, es mi vida y hago lo que quiero con tal no moleste a otras personas.

Decidí abrirlo y es un ingreso extra. Es un ingreso que no lo va a tener cualquiera, critican y no lo van a tener. Hay muchas mujeres que quisieran hacerlo, pero no pueden porque el marido las detiene, les da pena o piensan que deben salir haciendo contenido sexual y no es así, hay que jugársela. Fue de esa forma, quise abrirlo y ya, al final son mis ingresos, sé lo que hago y lo que no hago.

¿Cuántos suscriptores tienes en OnlyFans?

Depende realmente, en mi caso si no le voy metiendo contenido la gente como que se me sale, pero tengo ingresos de otras cosas que yo hago, pero sí tengo muchos.

¿Cómo es el trámite? ¿Cuánto se paga por una foto? OnlyFans puede ser gratis o hay que pagar para que puedan ver tu contenido.

En mi caso decidí poner una tarifa de 25 dólares el mes completo, pero desde que lo abrí dije que no iba a subir contenido sexual y hasta ahora así se mantiene, por eso me da risa que la gente esté confundiendo por las cosas que me están pasando actualmente (filtración de un video y fotos) con lo de OnlyFans. Yo sé mi contenido, hay gente que se queja porque no presento un contenido sexual, nadie les pone una pistola para subscribirse, me beneficia más bien que hablen de mí porque comparten mi perfil y me va mejor.

¿Tu familia te apoya con todo eso del OnlyFans?

Sí, porque saben el contenido que subo, fue algo que hablé con mi mamá y mi papá. Mi madre me dijo que cuidadito subía contenido sexual porque ahí si no, por mis principios y valores. Mi papá relajado, ‘vos sabrás’, me dijo.

¿Qué diferencias hay de la Jennifer Funes atleta a la de ahora?Totalmente diferente, en el sentido que actualmente sé el valor que tengo como mujer, hay más madurez, soy alguien que tengo el pensamiento, y lo comparto mucho en redes, que las mujeres debemos apoyarnos.

Creo que he crecido en esa parte de la mentalidad porque me han pasado tantas cosas y he visto tantas cosas en la vida de mis amigas y digo, ‘no es justo’. Pienso que si no cambiamos ese tipo de mentalidad las cosas van a seguir igual o peor. Soy totalmente diferente la verdad y siempre voy a defender quién Soy y mi dignidad.