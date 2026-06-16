Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria

La imagen de las jaibas del Victoria cambió totalmente desde lo que sucedió desde que Carlos Espina llegó a la presidencia del club de la Ceiba. Foto: Victoria
Carlos "Chato" Padilla tomó las riendas del Victoria en este nuevo proyecto que busca el ascenso a la Primera División.
La plantilla cuenta con gran cantidad de jóvenes que están siendo observados por el cuerpo técnico.
El Chato busca pulir varios talentos jóvenes que buscan una oportunidad de demostrar su talento.
El experimentado Carlos Bernárdez también se hizo presente para brindarle experiencia al grupo.
La presencia de Rambo de León llamó la atención en su nuevo rol como asistente técnico del equipo de reservas.
Carlos Padilla se reunió con todo el grupo de trabajos, donde está los experimentados Raúl Martínez Sambulá y Pastor Martínez.
La mañana de este lunes se hicieron los exámenes médicos, así poder conocer el estado de salud del plantel.
Los futbolistas se hicieron presentes muy temprano para poder hacerse todos los exámenes.
Barrios es otro de los jugadores experimentados que se presentó para realizarse los exámenes médicos.
Los médicos encargados llegaron a las instalaciones de las Jaibas para practicar los respectivos exámenes médicos.
Los jóvenes también fueron sometidos a la toma de presión y todo los exámenes necesarios para determinar su estado de salud.
El capitán del equipo, Marcelo Espinal fue de los que también estuvo presente en los exámenes médicos.
Una de las sorpresas en la plantilla fue la presencia de Bryan Santos, quien fue invitado a los entrenamientos.
Bryan es un futbolista hondureño, formado en Estados Unidos y que viene del fútbol de El Salvador y ahora podría quedarse con las jaibas.
Rambo de León se mostró muy feliz con la oportunidad de emprender este nuevo sueño en el Victoria.
Los jóvenes que se preparan para buscar destacar en este nuevo proyecto de las jaibas.
Lo planifican con tecnología. Carlos Padilla y el cuerpo técnico del Victoria hacen sus análisis antes de las practicas.