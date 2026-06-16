  1. Inicio
  2.  Fotogalerías

Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria

La imagen de las jaibas del Victoria cambió totalmente desde lo que sucedió desde que Carlos Espina llegó a la presidencia del club de la Ceiba.

16 de junio de 2026 a las 15:57
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
1 de 18

La imagen de las jaibas del Victoria cambió totalmente desde lo que sucedió desde que Carlos Espina llegó a la presidencia del club de la Ceiba. Foto: Victoria
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
2 de 18

Carlos "Chato" Padilla tomó las riendas del Victoria en este nuevo proyecto que busca el ascenso a la Primera División.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
3 de 18

La plantilla cuenta con gran cantidad de jóvenes que están siendo observados por el cuerpo técnico.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
4 de 18

El Chato busca pulir varios talentos jóvenes que buscan una oportunidad de demostrar su talento.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
5 de 18

El experimentado Carlos Bernárdez también se hizo presente para brindarle experiencia al grupo.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
6 de 18

La presencia de Rambo de León llamó la atención en su nuevo rol como asistente técnico del equipo de reservas.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
7 de 18

Carlos Padilla se reunió con todo el grupo de trabajos, donde está los experimentados Raúl Martínez Sambulá y Pastor Martínez.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
8 de 18

La mañana de este lunes se hicieron los exámenes médicos, así poder conocer el estado de salud del plantel.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
9 de 18

Los futbolistas se hicieron presentes muy temprano para poder hacerse todos los exámenes.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
10 de 18

Barrios es otro de los jugadores experimentados que se presentó para realizarse los exámenes médicos.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
11 de 18

Los médicos encargados llegaron a las instalaciones de las Jaibas para practicar los respectivos exámenes médicos.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
12 de 18

Los jóvenes también fueron sometidos a la toma de presión y todo los exámenes necesarios para determinar su estado de salud.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
13 de 18

El capitán del equipo, Marcelo Espinal fue de los que también estuvo presente en los exámenes médicos.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
14 de 18

Una de las sorpresas en la plantilla fue la presencia de Bryan Santos, quien fue invitado a los entrenamientos.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
15 de 18

Bryan es un futbolista hondureño, formado en Estados Unidos y que viene del fútbol de El Salvador y ahora podría quedarse con las jaibas.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
16 de 18

Rambo de León se mostró muy feliz con la oportunidad de emprender este nuevo sueño en el Victoria.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
17 de 18

Los jóvenes que se preparan para buscar destacar en este nuevo proyecto de las jaibas.

 MAURICIO
Fichajes, exámenes médicos y grandes ilusiones; así arrancó la pretemporada Victoria
18 de 18

Lo planifican con tecnología. Carlos Padilla y el cuerpo técnico del Victoria hacen sus análisis antes de las practicas.

 MAURICIO
Cargar más fotos