Mbappé rompe a Messi en Mundiales, la visita a Kanté y el festejo de Francia

Kylian Mbappé tuvo una gran tarde ante Senegal, marcó doblete en la victoria 3-1 ante los africanos. Estas son las mejores imágenes que dejó el partido.
Justo antes de debutar en la Copa del Mundo, los futbolistas y los integrantes del staff posaron para una foto grupal con las camisetas de los clubes donde iniciaron su camino en el fútbol. Un detalle que, desde hace varios torneos TOP, viene organizando la Federación Francesa para homenajear a los formadores y a los clubes donde todo comenzó.
Las francesas en el estadio animando a su selección.
Kylian Mbappé arrancaba su tercera participación en Copas del Mundo.
Justo antes del debut de Francia en la presente Copa del Mundo, Paul Pogba pasó a saludar a su selección nacional. Todos recibieron bien a Pogboom, pero nadie se alegró tanto como N'Golo Kanté. Normal. Y es que Paul fue su dupla en el mediocampo cuando Francia ganó su segunda estrella.
Kylian Mbappé tuvo un primer tiempo para el olvido, el francés no remató al marco de Senegal.
Nicolás Jackon tuvo la más clara con un balón que pegó en el poste. Se salva Francia.
Dembélé se borró del partido y no rindió. El Balón de Oro no sabe lo que es anotar en una Copa del Mundo.
Así terminó el primer tiempo para Francia, todo tenía que cambiar para el segundo.
Mendy, portero de Senegal, salvó en varias ocasiones, aquí le sacó una clara a Olise.
Mbappé caía en el área, pero el árbitro no decidió marcar penal.
La jugada fue revisada en el VAR y mantuvo su decisión de no pitarl. Argumentó que Mbappé buscó el contacto.
Para abrir el marcador apareció Michael Olise, el jugador del Bayern Múnich le puso un enorme pase a Mbappé que definió ante Mendy.
Este tipo de jugadas el francés no las suele fallar y marcó el 1-0.
Así festejaba el francés su gol 13 en Mundiales con el que igualaba a Messi.
Mbappé también igualaba en estos momentos a Olivier Giroud como los máximos anotadores de la historia de Francia.
Bradley Barcola que entró de cambio marcó el segundo luego de un enorme pase de Rabiot.
El jugador del PSG la picó sobre Edouard Mendy y el estadio se vino abajo.
Es el primer tanto del francés en una Copa del Mundo.
Senegal había descontado, pero Kylian Mbappé con un latigazo sentenció todo y llegó a 14 goles en Mundiales, superando a Messi y quedando a 2 de Klose.
Así festejaba el francés su tanto.
Y no es para menos, Mbappé está cerca de romper algo histórico con la selección de Francia.
A pesar de los dos goles de Mbappé, Michael Olise fue elegido como MVP del partido.