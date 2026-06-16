Firmó con Real Madrid, dos salidas en Barcelona y el nuevo DT en el Mundial

OFICIAL // El francés Hervé Renard es el elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como seleccionador al marroquí Sabri Lamouchi, destituido después de la goleada encajada ante Suecia (5-1) en el debut en el Mundial 2026.
OFICIAL // El portugués Rúben Amorim se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Milan y heredará el banquillo que hasta ahora ocupaba Massimiliano Allegri, tras una temporada marcada por los malos resultados y los cambios en la estructura directiva de la entidad.
Tras la llegada de Amorim al AC Milán, el DT considera a Leao una pieza que podría encajar perfectamente en su sistema de juego, por lo que verían la opción de su futuro.
Kessié sobre su futuro: "¿Volver a Italia? Por supuesto. Sigo jugando y puedo ir a cualquier parte. Hay mercado en todas partes, en Italia, en el extranjero y en Arabia Saudí. Estoy a la espera. Ahora mismo estoy centrado en el Mundial, ya veremos después"
Inter de Miami aún no ha oficializado el fichaje de Casemiro, ya que le tienen que pagar unos 750.000 a Los Ángeles Galaxy.
LO CONFIRMAN / Fabrizio Romano detalla que Tim Payne ha llegado a un acuerdo para que el futbolista más viral del Mundial sea nuevo jugador del Olimpia de Paraguay.
Fabrizio Romano confirma que el Tottenham está listo para abrir negociaciones con el Newcastle por Sandro Tonali tras cerrar los fichajes de van Hecke, Robertson y Senesi.
OFICIAL // El alemán Dino Toppmöller será el nuevo técnico del subcampeón francés, el Lens, en sustitución del francés Pierre Sage, que el lunes fue anunciado como nuevo técnico del Crystal Palace.
OFICIAL // El defensa internacional alemán Antonio Rüdiger y el Real Madrid han acordado la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2027, informó el club blanco este martes en un comunicado.
Ronald Araújo informa sobre su futuro a The Athletic: "Me siento muy bien en Barcelona, estoy muy feliz aquí. No tengo miedo a quien tenga que enfrentar porque tengo mucha confianza en mí mismo. Creo que los mejores años están por venir y los afrontaré con una madurez renovada".
Xabi Alonso busca al reemplazo de Marc Cucurella en el Chelsea. El periodista Simon Phillips informa que Maxi Araújo es una de las opciones que maneja: tiene contrato con el Sporting de Lisboa hasta 2029.
Según informó el periodista Simon Phillips, Álvaro Carreras se encuentra entre las opciones que maneja el Chelsea.
‘The Sun’ detalla que el Manchester United está interesado en la situación contractual de Casadó, cuyo perfil gusta a Michael Carrick. El jugador no estaría en los planes del Barcelona.
Según informa Diario AS, Nico Paz le ha comunicado al Real Madrid su decisión de continuar una temporada más en el Como de Cesc Fábregas. El plazo para ejecutar la opción de recompra termina el 30 de junio, pero desde la institución blanca entienden la postura del jugador de tener más minutos.
Según adelantaron los medios, Paz considera prioritario seguir acumulando minutos de juego, y el argentino habría mantenido recientemente una conversación con el técnico portugués José Mourinho.
Dumfries evita hablar sobre su futuro: "Ahora mismo no voy a responder preguntas sobre el Real Madrid. Estoy centrado en el Mundial".
OFICIAL // Barcelona no activa la cláusula de compra por Marcus Rashford y el inglés regresará al Manchester United tras finalizar el plazo.
Fabrizio Romano detalla que Bernardo Silva ya ha firmado oficialmente su contrato con el Real Madrid. El centrocampista portugués se une al club con un contrato inicial de dos años más una opción de prórroga.