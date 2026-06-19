Con los fichajes y un valor de 827M: así será el 11 del Real Madrid con Mourinho

Transfermarkt ha dictaminado el valor de todos los jugadores del Real Madrid y así formará el Real Madrid de José Mourinho con los fichajes que ya ha realizado.
José Mourinho - El entrenador portugués regresa al club blanco.
Thibaut Courtois: El arquero belga se mantiene como el guardián de la portería madridista con un valor de 15 millones de euros.
Dean Huijsen: Joven defensa central español valorado en 60 millones de euros.
Ibrahima Konaté - Oficial: El central francés llega como nuevo fichaje totalmente gratis.
Marc Cucurella - Oficial: El lateral izquierdo español se suma como nuevo fichaje por un costo de 55 millones de euros.
Denzel Dumfries - Inminente: Lateral derecho neerlandés. Su fichaje está catalogado como casi hecho por un valor de 25 millones de euros.
Aurélien Tchouaméni: El mediocampista francés de contención se mantiene en el equipo con un valor de 70 millones de euros.
Federico Valverde: El incansable mediocampista uruguayo continúa en el eje del campo con un valor de 90 millones de euros.
Jude Bellingham: La estrella inglesa se ubica como el enganche y organizador del equipo con un gran valor de 130 millones de euros.
Vinícius Jr.: El extremo brasileño sigue como el dueño de la banda izquierda con un enorme valor de 140 millones de euros.
Kylian Mbappé: El delantero centro francés es el jugador más caro de todo el once titular, tasado en 180 millones de euros.
Bernardo Silva - Oficial: El talentoso atacante portugués llega como nuevo fichaje para la banda derecha completamente gratis.
Transfermarkt dice que el valor que tiene el Real Madrid con sus fichajes tiene un valor de 827 millones de euros.
Florentino Pérez prometió un fichaje de 150 millones y la prensa de España, con sus informaciones, indican que puede ser Michael Olise del Bayern Múnich.