Inesperado fichaje en Barcelona, salida del Real Madrid y la bomba de Harry Kane

Real Madrid tiene otra baja más, la postura de Lautaro Martínez con el Barcelona y vean lo que sucede con Karim Benzema. La bomba la ha marcado Harry Kane.
Cambios bajo el larguero culé. Deco busca el relevo generacional en la portería del Barcelona para la próxima campaña y se ha fijado en Livakovic como sustituto de Szczesny. Según la información manejada, existen conversaciones avanzadas para cerrar el acuerdo antes del 1 de septiembre. Post United lo da como cerrado.
Recambio en el centro del campo. El Manchester City trabaja en cubrir la salida de un pilar fundamental de su plantilla. Fabrizio Romano señala que la entidad inglesa se encuentra en la etapa final de las negociaciones con el Lille por Ayyoub Bouaddi, quien aguarda el permiso para viajar a Inglaterra y pasar el reconocimiento médico.
Pelea de última hora en la Serie A. Aunque Kambwala tenía un acuerdo verbal con Osasuna, el panorama ha cambiado drásticamente. Matteo Moretto revela que el Como se ha metido de lleno en la puja para arrebatarle el central al Villarreal.
Refuerzo de entidad para los 'nerazzurri'. Nicolò Schira confirma que la llegada de Curtis Jones al Inter de Milán es un hecho por 30 millones de euros más cinco en variables y un 10% de una futura venta. El centrocampista inglés viajará hoy a Italia para firmar un contrato hasta 2031.
Ofensiva ambiciosa en Londres. Fabrizio Romano adelanta que el Tottenham acelerará hoy para cerrar las incorporaciones de Savinho y Marmoush. Los 'Spurs' buscan dos extremos y un atacante, manteniendo a Gakpo en la recámara y a Pedro Neto como alternativa si falla el brasileño.
Petición en la zaga celeste. El Celta de Vigo ha preguntado por Víctor Nelsson para reforzar su línea defensiva, según apunta Matteo Moretto. El zaguero danés se encuentra negociando la rescisión de su contrato con el Galatasaray.
Competencia por la medular en la Premier. El Daily Mail asegura que el Manchester City pretende incorporar a Manu Koné como recambio de Reijnders. La Roma ha tasado al futbolista en 51 millones de libras, mientras Chelsea y Manchester United siguen atentos sus pasos.
Precio fijado en Mestalla. El Valencia ha tasado a Danjuma en poco más de cuatro millones de euros ante su incomodidad con el rol que ocupa. Tras dejar abierta la puerta a una salida en este mercado estival, el PSV se posiciona como uno de los principales interesados.
Freno desde la Premier League. El Crystal Palace rechazó una propuesta inicial de 30 millones de euros lanzada por el Galatasaray para llevarse a Sarr, tal como informa Ekrem Konur. Pese al deseo del club turco, la entidad inglesa lo considera clave, aunque Manchester United y Arsenal siguen tras sus pasos.
Acuerdo inminente en la capital británica. Según Nicolò Schira, las negociaciones entre Chelsea y Crystal Palace por Disasi encaran su recta final. Con los términos personales ya acordados, solo restan ultimar los detalles de la fórmula del traspaso entre ambas entidades.
Nueva ofensiva por el gol. Fabrizio Romano indica que el Como presentará una nueva propuesta por Kean para convencer a la Fiorentina. El proyecto dirigido por Cesc Fábregas no se rinde tras ver rechazada una oferta previa de cesión con compra obligatoria por 30 millones.
Rechazo en la liga turca. Ekrem Konur revela que Karim Benzema fue ofrecido como agente libre al Trabzonspor. Sin embargo, el equipo turco desestimó la opción al considerar su edad y sus altas pretensiones salariales como un riesgo elevado.
Movimiento en marcha en Anfield. La inminente baja de Curtis Jones obliga a mover ficha al Liverpool, que ha fijado a Adam Wharton como su gran objetivo para el mediocampo. Transfermarkt señala que los 'reds' iniciarán las gestiones una vez se oficialice la venta a Italia.
Contactos abiertos en el ataque napolitano. Sky Sports informa que el Nápoles ha entablado conversaciones con el Chelsea por Nicolas Jackson. Para concretar la llegada del senegalés, los italianos necesitan dar salida previa a Noa Lang, barajando también a Gabriel Jesús y Joshua Zirkzee como opciones secundarias.
Cláusula pospuesta en Liverpool. El conjunto 'red' ha decidido no activar este año la opción de recompra por Jarrel Quansah, según indica Ekrem Konur. No obstante, la posibilidad de recuperar al zaguero por 60 millones de euros se mantendrá vigente para la próxima temporada.
Estrategia repetida en el Almería. Buscando el ascenso que se le escapó la campaña pasada, La Voz de Almería adelanta que el club andaluz concretó la llegada de Manuel Ángel desde el Real Madrid. La entidad repite así la fórmula de captación que tan buen resultado dio con Sergio Arribas.
El sueño imposible del Barça. A pesar del interés culé, la salida de Lautaro Martínez del Inter se atisba inviable tras renovar hasta 2029. Un hipotético desembarco en la Ciudad Condal impulsaría su vitrina personal hacia la Bota o el Balón de Oro, pero el capitán argentino mantiene su lealtad 'nerazzurra'.
Oferta mareante desde el golfo Pérsico. El Al-Hilal ha entablado contactos con el entorno de Kane para convertirlo en el fichaje estrella de su liga. Ekrem Konur apunta que el club árabe planea lanzar una propuesta histórica que superaría los 200 millones de euros.
Presentación de gala en el Metropolitano. Enrique Cerezo dio la bienvenida al 'Cuti' Romero definiéndolo como uno de los mejores zagueros del fútbol internacional. El central argentino fue presentado oficialmente este jueves como la gran apuesta defensiva del Atlético de Madrid.
Propuesta rechazada en Francia. Santi Aouna informa que el Al Sadd presentó una oferta de ocho millones de euros para hacerse con Aguerd. Sin embargo, el Olympique de Marsella no aceptó la cifra propuesta por el central marroquí.
Objetivo para el ataque 'gunner'. Transfermarkt señala que el Arsenal evalúa la incorporación de Kenan Yildiz a petición de Mikel Arteta para reforzar el extremo izquierdo. La Juventus valora al joven talento turco en 75 millones de euros.
Refuerzo de experiencia para el Carlos Belmonte. Munir El Haddadi es oficialmente nuevo atacante del Albacete, sumando un nuevo destino tras su paso por equipos como Barcelona, Sevilla o Valencia. El futbolista hispano-marroquí se incorpora al proyecto manchego como agente libre.
Ocasión de mercado en San Sebastián. Ekrem Konur afirma que la Real Sociedad quiere aprovechar que Marc Guiu se ha quedado sin dorsal en el Chelsea. El conjunto dirigido por Matarazzo busca una cesión para potenciar su delantera.
Condiciones desde Turín para la portería. El Olympique de Marsella pretende la cesión de Michele Di Gregorio para la próxima campaña, según indica Ekrem Konur. La Juventus únicamente dará el visto bueno si el equipo francés asume la totalidad de su ficha, fijada en tres millones netos.
Regreso confirmado al Camp Nou. El Barcelona hizo oficial la vuelta de Joao Cancelo mediante sus canales institucionales a escasos minutos de arrancar la comparecencia ante los medios de comunicación.
Acuerdo relámpago en el mercado portugués. El diario Record confirma el pacto verbal entre Benfica y Bayern de Múnich por Joao Palhinha a cambio de 14 millones fijos más cinco en variables. La operación para el retorno del centrocampista a su país se ha cerrado de forma inminente.
Refuerzo para la banda de Mestalla. El Valencia cerró con el Olympiacos la llegada de Pablo Maffeo cedido por una temporada para el lateral derecho. La entidad valencianista se guarda además una opción de compra para adquirir sus derechos por dos campañas más.