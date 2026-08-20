Barcelona llegó a un acuerdo por su fichaje y amarga a las Chivas de México

Reportes provenientes tanto de Turquía como de la prensa croata reafirman que el trato entre Barcelona y Fenerbahçe está sumamente avanzado por esa cifra cercana a los 3 millones de euros. Para Livaković significaría un regreso a casa, a una escuadra que además se encuentra a solo una victoria de sellar su clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League.