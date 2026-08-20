Barcelona llegó a un acuerdo por su fichaje y amarga a las Chivas de México

Barcelona sigue moviendo su mercado y ahora desde España confirman que ha llegado a un acuerdo con un nuevo futbolista, esto amargaría por completo los planes de las Chivas de México.
El FC Barcelona sigue moviendo sus piezas en este mercado de transferencias de verano para asegurar el futuro de su portería. Según ha informado el periodista especializado Fabrizio Romano, el club catalán está considerando seriamente el fichaje del arquero croata Dominik Livaković, quien actualmente milita en el Fenerbahçe de Turquía.
Aunque aún no hay nada firmado ni definitivo, la estrategia del conjunto blaugrana consiste en adquirir al guardameta y cederlo durante una temporada. La idea de la directiva es recuperarlo en el verano de 2027 para asumir el rol de suplente de Joan García, tomando en cuenta que Wojciech Szczęsny finalizará su contrato con la entidad culé.
Otras fuentes cercanas a la negociación señalan que el Barcelona ya ha enviado una oferta formal cercana a los 3 millones de euros por los servicios de Livaković. En las oficinas del Camp Nou existe plena confianza en que el Fenerbahçe aceptará la cifra, viendo al internacional croata como una verdadera oportunidad de mercado más que como una urgencia inmediata.
Por su parte, medios como Post United van un paso más allá y dan por hecho un acuerdo total entre el Barcelona y el guardameta. La planificación deportiva estipula que, tras la compra, el jugador saldría cedido inmediatamente por un año al Dinamo Zagreb para tener minutos y ritmo de competición antes de incorporarse de lleno a LaLiga en 2027.
Esta posible carambola en el fútbol europeo ha generado un efecto colateral inesperado que golpea directamente a la Liga MX y, en específico, a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Los fichajes de futbolistas mexicanos al viejo continente tras el Mundial 2026 han tardado en concretarse, aunque los rumores se mantienen bastante activos en este periodo de traspasos.
Armando González rumbo al Olympiacos de Grecia ya es un hecho. "La Hormiga" fue el primero de Chivas que se fue y todos ahora apunta al Tala Rangel.
El foco de atención volvió a centrarse en el Rebaño Sagrado debido a la información que proviene desde el viejo continente sobre su portero estelar: Raúl "Tala" Rangel. El joven arquero, que previamente había sido vinculado con un supuesto interés desde el fútbol de Portugal, ahora aparece en la órbita de la liga de Croacia.
De acuerdo con información aportada por el periodista Matteo Moretto de diario Marca, el Dinamo Zagreb, el club más grande e importante de Croacia, tiene en la mira al guardameta del Guadalajara. Rangel incrementó de forma considerable su valor de mercado tras haberse consolidado como el portero titular de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026.
A pesar del interés existente, la salida del arquero mexicano hacia el balompié europeo enfrenta las complicaciones habituales, comenzando por el elevado costo de su transferencia. Pero más allá del tema económico, el "Tala" se topa de frente con un obstáculo gigante e imprevisto: los planes del Barcelona.
La maniobra del actual campeón de LaLiga de enviar a Dominik Livaković, un arquero plenamente consolidado y titular indiscutible de la selección de Croacia, de regreso al Dinamo Zagreb taparía de inmediato las puertas del equipo para cualquier otro guardameta de perfil titular.
Reportes provenientes tanto de Turquía como de la prensa croata reafirman que el trato entre Barcelona y Fenerbahçe está sumamente avanzado por esa cifra cercana a los 3 millones de euros. Para Livaković significaría un regreso a casa, a una escuadra que además se encuentra a solo una victoria de sellar su clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League.
De concretarse finalmente la cesión del guardameta croata al Dinamo, la llegada de Raúl Rangel al equipo europeo luciría sumamente complicada, por no decir casi imposible. Ocupar la misma posición que un referente local de jerarquía internacional terminaría por cerrar el margen de negociación para la directiva rojiblanca.
Actualmente, los medios en Croacia tasan al portero titular de la Selección Mexicana en una cifra cercana a los 8 millones de euros, tomando como referencia su valoración reciente en el portal especializado Transfermarkt. Una cifra elevada que el Dinamo difícilmente desembolsaría si ya cuenta con la llegada a préstamo de Livaković.
Así, la hábil jugada financiera y deportiva del FC Barcelona para cubrir su portería a mediano plazo podría terminar por congelar una de las exportaciones más esperadas del fútbol mexicano en el presente mercado estival.