Los 5 fichajes de Mourinho, la oferta del Madrid por Julián y el que se va del City

Mercado de fichajes: Real Madrid quiere reforzar la plantilla con cinco jugadores, Atlético de Madrid responde por Julián y el jugador que se va del Manchester City junto a Guardiola.
Divock Origi anuncia su retiro. El delantero belga Divock Origi acaba de anunciar su retiro a los 31 años de edad. El jugador era agente libre desde el 1 de enero de este año, aunque su último partido oficial fue el 21 de abril de 2024, cuando era jugador del Nottingham Forest, cedido por el Milan.
Un final de carrera bastante amargo para un jugador que fue capaz de marcar en una final de Champions que conquistó con el Liverpool en 2019.
El internacional brasileño, Lucas Paquetá, atendió a 'Ge.Globo' y reveló todos los detalles de su fichaje frustrado por el Manchester City: "Me afectó sobre todo a nivel profesional, pero terminó impactando totalmente en nuestra relación con mi familia. Era difícil sonreír, jugar con los niños... me destruyó. Me dolió muchísimo", aseguró.
Sergio Canales, muy cerca de recalar en el Racing. El centrocampista español ultima su fichaje por el club santanderino con un contrato de 1+1.
La Juventus sitúa a Emiliano Martínez como objetivo prioritario para reforzar la portería después de que la opción de Alisson Becker se enfriara.
El club italiano ya ha iniciado contactos para conocer las condiciones de una posible operación, incluyendo el precio del traspaso y los detalles de su contrato. Aunque el elevado salario del guardameta argentino representa un obstáculo importante, la Juve está decidida a explorar la viabilidad del fichaje.
Savinho podría ser el próximo en abandonar el Manchester City. El brasileño está pulsando una posible salida del Etihad Stadium con destino a Londres.
Las negociaciones entre el Tottenham y los agentes del futbolista han progresado en las últimas horas y se está a la espera del acuerdo entre clubes, tal y como informa Fabrizio Romano.
Roberto Mancini está a un paso de regresar al banquillo de Italia, tal y como asegura Nicolò Schira. La intención es que firme hasta 2030 a razón de 2 millones de euros por temporada. Es decir, hasta el Mundial de 2030.
Konaté ha firmado ya con el Real Madrid. Ibrahima Konaté ha firmado con el Real Madrid hasta 2030, según el periodista Fabrice Hawkins. Todo está cerrado, el defensa central de los Bleus se unirá a los madridistas después de la Copa del Mundo.
En Madrid, Konaté se reencontrará con los franceses Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. Este sería el primer fichaje de Moourinho.
El Real Madrid quiere reforzar el lateral izquierdo y Mourinho habría dado el visto bueno a uno de estos dos defensas: Josko Gvardiol (24) y Riccardo Calafiori (24).
Según apunta el diario As, el defensa del Manchester City y el zaguero del Arsenal son los dos perfiles que gustan al entrenador portugués para reforzar la retaguardia tras cerrar las incorporaciones de Dumfries y Konaté.
Del mismo modo, Bernardo Silva podría blanco. El Atlético de Madrid considera ahora al Real Madrid como máximo competidor por su fichaje. La llegada de José Mourinho al banquillo blanco podría ser clave para convencer al centrocampista portugués de unirse a su nuevo proyecto.
El nombre de Julián Álvarez (26) ha sido el último en salir a la palestra como posible gran fichaje de Florentino Pérez en este mercado. Según informan desde Alemania, el delantero argentino del Atlético de Madrid podría ser el futbolista por el que el Madrid haga esa oferta de 150 millones de euros.
Sin embargo, en el club colchonero pasan de rumores, aseguran que no está en venta y se remiten a la cláusula de 500 millones de euros.