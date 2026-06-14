Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade

Chicas hermosas, espectacular ambiente y figuras reconocidas: estas son las mejores postales que dejó la histórico 50 edición de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo por parte de los miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada histórica.
Desde antes de las 5:00 de la mañana, las hermosas corredoras llegaron con entusiasmo al punto de salida en San Pedro Sula.
La animación se mantuvo constante durante toda la jornada, creando un ambiente festivo que acompañó tanto a los corredores como a sus familiares y amigos. Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
En las inmediaciones del Comisariato Los Andes la representación de la nuestra garífuna no podía faltar.
Runners, periodistas y espectadores aprovecharon su aporte musical para bailar al ritmo punta.
El espíritu deportivo femenino fue clave en la competencia de atletismo más importante de Honduras.
Las participantes se sumaron masivamente a la celebración de medio siglo de historia.
La disciplina y entusiasmo de las participantes marcó el inicio de la jornada deportiva.
Tras el esfuerzo físico, las participantes disfrutaron del ambiente musical en la llegada.
¡Hermosa! Ella es Lizzi Benítez, joven periodista de Diario LA PRENSA que participó en la carrera de atletismo más importante de Honduras.
Carlos “Randú” Rápalo, símbolo de perseverancia y amor por la carrera completó las 50 ediciones disputadas hasta la fecha. Un atleta que ha llenado de gloria a Honduras.
En la maratón participaron atletas con distintas capacidades.
Cada uno desmostró que son un ejemplo de perseverancia y espíritu deportivo al más alto nivel.
Personas no videntes caminando o corriendo aportaron arrancaron aplausos por su resiliencia.
Las mascotas también participaron en el magno evento.
Perritos de diferentes razas y tamaños despertaron la ternura de los presentes.
El stand con Hieloterapia de Aguazul fue uno de los espacios que al final de la carrera fue uno de los más populares.
Diego Tumaz, de Guatemala, fue el gran ganador del día al llevarse el primer lugar de los 21 kilómetros en la categoría masculino.
La guatemalteca Yoselyne Jenifer Yos Ajuchán conquistó el primer lugar en los 21 kilómetros de la carrera.