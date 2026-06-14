  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade

Estas son las mejores postales que dejó la histórico 50 edición de la Maratón LA PRENSA-Gatorade este domingo 14 de junio.

14 de junio de 2026 a las 17:35
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
1 de 21

Chicas hermosas, espectacular ambiente y figuras reconocidas: estas son las mejores postales que dejó la histórico 50 edición de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
2 de 21

La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo por parte de los miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada histórica.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
3 de 21

Desde antes de las 5:00 de la mañana, las hermosas corredoras llegaron con entusiasmo al punto de salida en San Pedro Sula.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
4 de 21

La animación se mantuvo constante durante toda la jornada, creando un ambiente festivo que acompañó tanto a los corredores como a sus familiares y amigos. Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
5 de 21

Los distintos puntos de concentración se llenaron de aplausos, música y muestras de apoyo para quienes recorrían la ruta.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
6 de 21

En las inmediaciones del Comisariato Los Andes la representación de la nuestra garífuna no podía faltar.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
7 de 21

Runners, periodistas y espectadores aprovecharon su aporte musical para bailar al ritmo punta.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
8 de 21

El espíritu deportivo femenino fue clave en la competencia de atletismo más importante de Honduras.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
9 de 21

Las participantes se sumaron masivamente a la celebración de medio siglo de historia.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
10 de 21

La disciplina y entusiasmo de las participantes marcó el inicio de la jornada deportiva.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
11 de 21

Tras el esfuerzo físico, las participantes disfrutaron del ambiente musical en la llegada.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
12 de 21

¡Hermosa! Ella es Lizzi Benítez, joven periodista de Diario LA PRENSA que participó en la carrera de atletismo más importante de Honduras.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
13 de 21

Carlos “Randú” Rápalo, símbolo de perseverancia y amor por la carrera completó las 50 ediciones disputadas hasta la fecha. Un atleta que ha llenado de gloria a Honduras.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
14 de 21

En la maratón participaron atletas con distintas capacidades.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
15 de 21

Cada uno desmostró que son un ejemplo de perseverancia y espíritu deportivo al más alto nivel.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
16 de 21

Personas no videntes caminando o corriendo aportaron arrancaron aplausos por su resiliencia.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
17 de 21

Las mascotas también participaron en el magno evento.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
18 de 21

Perritos de diferentes razas y tamaños despertaron la ternura de los presentes.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
19 de 21

El stand con Hieloterapia de Aguazul fue uno de los espacios que al final de la carrera fue uno de los más populares.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
20 de 21

Diego Tumaz, de Guatemala, fue el gran ganador del día al llevarse el primer lugar de los 21 kilómetros en la categoría masculino.
Bellezas y espectacular ambiente: así se vivió la 50 Maratón de LA PRENSA-Gatorade
21 de 21

La guatemalteca Yoselyne Jenifer Yos Ajuchán conquistó el primer lugar en los 21 kilómetros de la carrera.
Cargar más fotos