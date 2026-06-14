Rechaza al Real Madrid por el City, Arbeloa a la Premier y la respuesta de Ferran

Así se agita el mercado de fichajes en el fútbol europeo, con el Real Madrid CF listo para incorporar a un exjugador del FC Barcelona en un movimiento de alto impacto, mientras Álvaro Arbeloa ya tendría asegurado un nuevo club para continuar su carrera como entrenador principal.
A pesar del interés procedente de la Major League Soccer, el mediocampista Leon Goretzka mantiene como prioridad continuar su carrera en el fútbol europeo, priorizando proyectos competitivos en el viejo continente para su próximo paso.
En Escocia, el histórico Rangers FC ha cerrado el acuerdo para incorporar a Derek McInnes como su nuevo director técnico, apostando por su experiencia para liderar el proyecto deportivo.
Por su parte, el FC Red Bull Salzburg ha llegado a un entendimiento total para nombrar a Danny Röhl como nuevo entrenador principal, con todo prácticamente definido para su llegada.
En Inglaterra, el Leicester City FC prepara la presentación oficial de Russell Martin, quien asumirá el mando del equipo a partir de la próxima semana.
En Alemania, el FC Bayern München ha iniciado conversaciones con el marroquí Ismael Saibari como posible refuerzo para el extremo, después de que se complicara la operación por Gordon, con el jugador del PSV Eindhoven valorando la propuesta.
El técnico portugués Rúben Amorim estaría listo para aceptar todas las condiciones ya discutidas con el AC Milan, acercándose cada vez más a convertirse en su nuevo entrenador.
En Inglaterra, Álvaro Arbeloa está ultimando los detalles finales para asumir como nuevo entrenador principal del Fulham FC.
El mediocampista Manu Koné dejó clara su postura al declarar a la Gazzetta dello Sport que su enfoque total está en la Copa del Mundo, posponiendo cualquier decisión sobre su futuro tras el torneo.
El lateral derecho Pedro Porro ha firmado una extensión contractual con el Tottenham Hotspur hasta junio de 2031, con opción de ampliación hasta 2032, además de una mejora salarial importante.
El atacante Ferran Torres ha restado importancia a los rumores que lo vinculaban con el Paris Saint-Germain, asegurando que no tiene conocimiento de ninguna negociación y que se mantiene enfocado.
El Manchester City confía en cerrar pronto la renovación del central Joško Gvardiol, con un nuevo contrato que lo vincularía hasta junio de 2031 y con mejora salarial incluida. Con esto, el defensor rechaza ir al Real Madrid, que lo tenía en su radar y ya tiene a su reemplazo en el mercado.
Finalmente, según el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid CF habría alcanzado un acuerdo verbal para el fichaje de Marc Cucurella procedente del Chelsea FC, operación que se cerraría tras el Mundial y que responde a la petición de José Mourinho.
Durante su estancia en el FC Barcelona, el lateral español fue considerado uno de los proyectos interesantes de la cantera, destacando por su energía, proyección ofensiva y versatilidad para adaptarse a distintos roles en el carril izquierdo.