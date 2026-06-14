Por qué se habló tanto de Zion Suzuki, el festejo de Shin Fujiyama y México hace historia

Japón dio el batacazo en los minutos finales ante Países Bajos, en los minutos finales le arrebataron el triunfo y son una de las grandes sensaciones del inicio de la Copa del Mundo.
Los aficionados de Países Bajos pusieron su propio ambiente en el partido, esperaban una victoria, pero al final fue un entretenido empate 2-2.
El técnico de Japón, Hajime Moriyasu, no soportó sus emociones y soltó una lagrima durante el himno de la escuadra asiática.
La presencia de figuras con raíces multiculturales es una de las grandes características del fútbol moderno, y el arco de la selección de Japón no es la excepción en este Mundial 2026.
El nombre de Zion Suzuki despierta una enorme curiosidad entre los aficionados del planeta, quienes se preguntan sobre el verdadero origen del guardameta asiático debido a sus particulares rasgos físicos y su potente estampa bajo los tres palos.
La realidad marca que el talentoso arquero de 23 años nació en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, dentro de los Estados Unidos. Su árbol genealógico presenta una riqueza cultural fantástica, producto de la unión entre su padre de nacionalidad ghanesa y su madre originaria del país del sol naciente, una combinación que le otorgó un abanico de opciones muy amplio a la hora de planificar su futuro a nivel internacional.
Hajime Moriyasu, tal como lo hizo en Qatar 2022, fue captado tomando apuntes. Es una de las grandes caracteristicas del DT de Japón.
Con el partido atascado, solo el acierto individual podía sacarlo de la atonía. Y ahí Países Bajos cuenta con el mejor. Virgil van Dijk lo hace en el Liverpool y es siempre un recurso naranja.
Como tantas veces esta temporada, en una segunda jugada tras una falta, el central domó con la cabeza un balón lateral de Ryan Gravenverch, -que le llegaba a 65 kilómetros por hora, según la medición oficial- y lo colocó pegado al poste, donde no llegó Suzuki.
Esta fue la imagen viral de Van Djik esperando que la pelota ingresara en la porteria.
El árbitro estadounidense de origen marroquí, Ismael Elfath, fue el encargado de pitar el juego.
Todo lo que no hubo en la primera mitad, se desplegó en un cuarto de hora en el que, al tanto de Van Dijk respondió con un gol Kieto Nakamura, un buen disparo que sorprendió a Verbruggen.
Japón celebraba con todo el tanto, ya que el partido volvía a ser parejo.
La respuesta neerlandesa llegó con un magnífico lanzamiento cruzado con la izquierda de Crysencio Summerville.
Países Bajos ya se hacia con la victoria en el bolsillo, pero había una sorpresa más.
Este domingo, en el duelo entre Países Bajos y Japón por la primera jornada del Grupo F, la mexicana Katia Itzel García hará historia al ser designada como cuarta árbitra, convirtiéndose en la primera representante de México en integrar una terna arbitral en un Mundial masculino absoluto.
La presencia de García en el encuentro que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington es el resultado de varios años de trabajo y preparación. Desde que obtuvo su gafete FIFA en 2019, la silbante mexicana ha escalado de manera constante en competiciones internacionales, consolidándose como una de las árbitras más reconocidas del continente y que está en el Mundial.
El intento nipón de volver a equilibrar el partido, ya sin Kubo que se retiró renqueante, se empezaba topar con la defensa de cinco que instaló Koeman, pero la insistencia nipona, su capacidad para no bajar los brazos tuvo la recompensa de un cabezado de Ogawa, que rechazado por Kamada, rescató un punto en el último momento. Con tenacidad y resiliencia.
Japón quiere dar de qué hablar en esta Copa del Mundo y comenzó dando un batacazo, le resta enfrentar a Suecia y Túnez.
OJO CON JAPÓN.
"Gracias a los gritos y oraciones de todo Hoduras, japón logró remontar dos veces contra Países Bajos y conseguir un empate muy importante. El genkidama desde Honduras llegó al estadio hoy", fue el mensaje de Shin Fujiyama tras el 2-2.
La locura fue total del famoso japonés que vive en Honduras.