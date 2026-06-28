¡El Estadio Excélsior se transforma! Instalan modernas butacas

¡QUÉ BELLEZADA! Así quedaron instaladas las modernas butacas en el histórico Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Aquí te contamos los detalles.
El deporte en Puerto Cortés continúa recibiendo importantes inversiones para mejorar sus instalaciones y brindar espacios de mayor calidad a la población.
El alcalde municipal, Omar Giancarlo Rodríguez, realizó una visita de supervisión al Estadio Municipal Excélsior para constatar el avance de varias obras.
Uno de los aspectos más destacados del recorrido fue la instalación de 210 nuevas butacas, que transformarán la experiencia de los aficionados.
Las butacas ofrecerán mayor comodidad y seguridad a quienes asistan a los encuentros deportivos y demás actividades que se desarrollen en el recinto.
Con esta mejora, el Estadio Municipal Excélsior sigue modernizando su infraestructura para estar a la altura de los eventos que alberga durante el año.
La colocación de las butacas representa un paso importante en el compromiso de ofrecer instalaciones deportivas dignas para la comunidad porteña.
Platense inició su pretemporada y se prepara para encarar el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Las nuevas butacas del Estadio Excélsior simbolizan el compromiso de seguir fortaleciendo los espacios deportivos y crear más oportunidades para las futuras generaciones de Puerto Cortés.
Una bonita postal de las nuevas butacas instaladas en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Las butacas ya están listas para recibir a los hinchas que asistan al Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
El recinto porteño se mantiene en mejoras constantes previo al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Desde IMDEPOR agradecieron el apoyo permanente