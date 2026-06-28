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¡El Estadio Excélsior se transforma! Instalan modernas butacas

El recinto porteño ahora tiene 210 butacas modernas para recibir a los aficionados en el torneo Apertura de la Liga Nacional.

28 de junio de 2026 a las 20:42
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¡QUÉ BELLEZADA! Así quedaron instaladas las modernas butacas en el histórico Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Aquí te contamos los detalles.
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El deporte en Puerto Cortés continúa recibiendo importantes inversiones para mejorar sus instalaciones y brindar espacios de mayor calidad a la población.
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El alcalde municipal, Omar Giancarlo Rodríguez, realizó una visita de supervisión al Estadio Municipal Excélsior para constatar el avance de varias obras.
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Uno de los aspectos más destacados del recorrido fue la instalación de 210 nuevas butacas, que transformarán la experiencia de los aficionados.
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Las butacas ofrecerán mayor comodidad y seguridad a quienes asistan a los encuentros deportivos y demás actividades que se desarrollen en el recinto.
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Con esta mejora, el Estadio Municipal Excélsior sigue modernizando su infraestructura para estar a la altura de los eventos que alberga durante el año.
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La colocación de las butacas representa un paso importante en el compromiso de ofrecer instalaciones deportivas dignas para la comunidad porteña.
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Platense inició su pretemporada y se prepara para encarar el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

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Las nuevas butacas del Estadio Excélsior simbolizan el compromiso de seguir fortaleciendo los espacios deportivos y crear más oportunidades para las futuras generaciones de Puerto Cortés.
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Una bonita postal de las nuevas butacas instaladas en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

 Mario O. Figueroa
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Las butacas ya están listas para recibir a los hinchas que asistan al Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

 Mario O. Figueroa
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El recinto porteño se mantiene en mejoras constantes previo al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Desde IMDEPOR agradecieron el apoyo permanente
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