MERCADO: Otro tiktoker a Liga Nacional; Motagua y Olimpia anuncian más fichajes

El mercado de piernas en Honduras se sigue moviendo y los equipos grandes se dieron cuenta de que no les ajustará con los fichajes. Olimpia está por anunciar otro jugador; Motagua busca y Real España da ultimátum. Otro ticktoker está a punto de pasar prueba y jugar en primera división.
Anthony García: El delantero no se ha presentado a la pretemporada del Real España que ya le comunicó que tomará una drástica decisión ya que tiene contrato vigente con ellos. El jugador busca salir al extranjero nuevamente.
Jordi Franco: El colombiano dejó las filas del CD Choloma en primera división para unirse al Palestino FC, nuevo equipo de la Liga de Ascenso que jugará en Choloma y se está reforzando para pelear el ascenso.
Motagua. Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua confirmó que el ciclón todavía tiene cupos y no descarta que en los próximos días se una un nuevo elemento para reforzar el plantel de cara a las dos competencias que disputarán: Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Olvin Zamora: “Con mucha ilusión le damos la bienvenida a Olvin Zamora “NANI”, quien desde hoy defenderá con orgullo los colores del Club Deportivo Choloma”, así recibió el CD Choloma al Delantero de 28 años.
César Suazo: “Le damos la más cordial bienvenida a César Suazo, quien se incorpora a Potros Categoría A de la Liga Lucas Ayala Méndez”, así lo recibieron los Potros al joven mediocampista que se une al primer equipo.
Óscar Rosales: Es el último fichaje que ha sumado el Estrella Roja de Danlí, el benjamín de primera división. El futbolista llega de la Liga de Ascenso.
Omar Elvir. El experimentado lateral izquierdo llega a reforzar a los Lobos de la UPNFM que han confirmado un equipazo para buscar estar en los primeros lugares. El Burrito llega procedente del Olancho FC.
Anfronit Tatum: El joven mediocampista de 21 años se integró a los trabajos del Independiente de Siguatepeque tras llegar a préstamo procedente del Real España. Primero estuvo haciendo pruebas en CD Choloma pero no hubo acuerdo.
Diego Lagos: “Desde las inferiores del Inter Miami CF, en la MLS de los Estados Unidos, llega un futbolista con talento, formación internacional y mucha ambición para defender nuestros colores”, así lo recibió Lobos UPNFM al joven volante ofensivo.
Olimpia. El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, confirmó que el equipo necesita refuerzos y en los próximos días anunciarán quien llega. Todo indica que será del campo nacional ya que los cupos de extranjeros están llenos.
Bryan La Playa: El tiktoker hondureño, reconocido jugador aficionado de los creadores de contenido está haciendo pretemporada con Génesis FC y todo indica que podría quedarse en el equipo dependiendo del nivel.
El defensor se formó como jugador en las inferiores del Olimpia, incluso confesó que jugó cuando el equipo tenía categoría en segunda división. Ahora buscará llegar a primera como lo hizo David Flow que estará con el Platense.
Carlos Róchez: El experimentado mediocampista ya se presentó a los entrenamientos del Juticalpa FC, club con el que buscará ser protagonista tras llegar de Lobos UPNFM.
Loreto Barrios: El defensor que jugó en Marathón y Victoria ha sido anunciado como nuevo jugador del Juticalpa FC, club con el que buscará protagonismo.
Sebastián Hernández: El joven extremo de 19 años ha sido anunciado con el CD Choloma tras llegar procedente del Esperanzano de la Liga de Ascenso.