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MERCADO: Otro tiktoker a Liga Nacional; Motagua y Olimpia anuncian más fichajes

18 de julio de 2026 a las 11:36
MERCADO: Otro tiktoker a Liga Nacional; Motagua y Olimpia anuncian más fichajes
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El mercado de piernas en Honduras se sigue moviendo y los equipos grandes se dieron cuenta de que no les ajustará con los fichajes. Olimpia está por anunciar otro jugador; Motagua busca y Real España da ultimátum. Otro ticktoker está a punto de pasar prueba y jugar en primera división.
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Anthony García: El delantero no se ha presentado a la pretemporada del Real España que ya le comunicó que tomará una drástica decisión ya que tiene contrato vigente con ellos. El jugador busca salir al extranjero nuevamente.
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Jordi Franco: El colombiano dejó las filas del CD Choloma en primera división para unirse al Palestino FC, nuevo equipo de la Liga de Ascenso que jugará en Choloma y se está reforzando para pelear el ascenso.
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Motagua. Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua confirmó que el ciclón todavía tiene cupos y no descarta que en los próximos días se una un nuevo elemento para reforzar el plantel de cara a las dos competencias que disputarán: Liga Nacional y Copa Centroamericana.
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Olvin Zamora: “Con mucha ilusión le damos la bienvenida a Olvin Zamora “NANI”, quien desde hoy defenderá con orgullo los colores del Club Deportivo Choloma”, así recibió el CD Choloma al Delantero de 28 años.
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César Suazo: “Le damos la más cordial bienvenida a César Suazo, quien se incorpora a Potros Categoría A de la Liga Lucas Ayala Méndez”, así lo recibieron los Potros al joven mediocampista que se une al primer equipo.
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Óscar Rosales: Es el último fichaje que ha sumado el Estrella Roja de Danlí, el benjamín de primera división. El futbolista llega de la Liga de Ascenso.
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Omar Elvir. El experimentado lateral izquierdo llega a reforzar a los Lobos de la UPNFM que han confirmado un equipazo para buscar estar en los primeros lugares. El Burrito llega procedente del Olancho FC.
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Anfronit Tatum: El joven mediocampista de 21 años se integró a los trabajos del Independiente de Siguatepeque tras llegar a préstamo procedente del Real España. Primero estuvo haciendo pruebas en CD Choloma pero no hubo acuerdo.
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Diego Lagos: “Desde las inferiores del Inter Miami CF, en la MLS de los Estados Unidos, llega un futbolista con talento, formación internacional y mucha ambición para defender nuestros colores”, así lo recibió Lobos UPNFM al joven volante ofensivo.
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Olimpia. El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, confirmó que el equipo necesita refuerzos y en los próximos días anunciarán quien llega. Todo indica que será del campo nacional ya que los cupos de extranjeros están llenos.

 Foto: CD Olimpia
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Bryan La Playa: El tiktoker hondureño, reconocido jugador aficionado de los creadores de contenido está haciendo pretemporada con Génesis FC y todo indica que podría quedarse en el equipo dependiendo del nivel.

 Foto cortesía: Génesis FC
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El defensor se formó como jugador en las inferiores del Olimpia, incluso confesó que jugó cuando el equipo tenía categoría en segunda división. Ahora buscará llegar a primera como lo hizo David Flow que estará con el Platense.
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Carlos Róchez: El experimentado mediocampista ya se presentó a los entrenamientos del Juticalpa FC, club con el que buscará ser protagonista tras llegar de Lobos UPNFM.
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Loreto Barrios: El defensor que jugó en Marathón y Victoria ha sido anunciado como nuevo jugador del Juticalpa FC, club con el que buscará protagonismo.
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Sebastián Hernández: El joven extremo de 19 años ha sido anunciado con el CD Choloma tras llegar procedente del Esperanzano de la Liga de Ascenso.
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