Anuncio del Barça sobre Julián y bombazo de Salah; Chelsea revienta el mercado

El Barcelona ha fijado un ultimátum para el fichaje de Julián Álvarez. El presidente Joan Laporta estableció que su oferta por el argentino vence a finales de este mes. "Respeto la opinión de todos, lo único que sé es que hemos hecho una oferta... la oferta está ahí, y en un momento determinado diremos que la vigencia de la misma se ha acabado por nuestra parte. Seguramente a finales de julio", anunció. El Atlético ya dijo que no venderán al futbolista.