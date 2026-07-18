Anuncio del Barça sobre Julián y bombazo de Salah; Chelsea revienta el mercado

Los principales movimientos en el mercado de fichajes mientras se define al campeón del Mundial 2026. El Barcelona se pronuncia sobre la oferta que hizo por Julián Álvarez, Salah sorprende con su nuevo equipo y el Chelsea sacude el mercado con su nuevo refuerzo.
Según informa Footmercato, el Manchester United ha reactivado la búsqueda de un centrocampista y ha puesto la mirada en Manu Koné. Después de no lograr el fichaje de Tchouaméni, el club inglés estudia la incorporación del jugador de la Roma, que rondaría los 60 millones de euros.
SORPRESA / El Tottenham está a punto de cerrar un acuerdo que supera los 60 millones de euros por Savinho, extremo brasileño del Manchester City. Los Spurs continúan su frenética campaña de fichajes de verano.
OFICIAL / Aston Villa anunció la llegada del volante suizo Johan Manzambi, procedente del Friburgo. El jugador de 20 años se convierte en la compra récord de la entidad luego de pagar unos 60 millones de euros.
OFICIAL / El alemán Robin Gosens fichó por el Schalke 04 en calidad de cedido procedente de la Fiorentina. El lateral izquierdo, de 32 años, regresa a la Bundesliga para reforzar al equipo por una temporada.
OFICIAL / El Columbus Crew de la MLS incorporó a Eric Bailly con un contrato hasta junio de 2027, con opción de extenderlo por dos años años. El defensor marfileño estaba sin equipo tras finalizar su relación con el Real Oviedo y ocupará una plaza internacional en la plantilla norteamericana.
El periodista Fabrizio Romano confirma que Jhon Duran se unirá al Benfica. A sus 22 años, el delantero colombiano llegará cedido desde el Al Nassr con una opción de compra no obligatoria y está previsto que pase el reconocimiento médico en las próximas horas.
La agresiva campaña de fichajes del Como no se detiene y está a punto de cerrar un acuerdo con el Chelsea por el traspaso de Chalobah. El central inglés parece que no entra en los planes de Xabi Alonso y, desde Italia, Cesc Fábregas quiere aprovechar esta oportunidad para reforzar la defensa.
OFICIAL / El exdelantero y director técnico argentino, Hernán Crespo , es el nuevo entrenador del Atlas para el Apertura 2026 de la Liga MX. Contrato por dos años y no estuvo ayer en el triunfo sobre León, por lo que se espera que esté listo para la segunda jornada frente al Santos Laguna.
BOMBAZO / De acuerdo con el periodista Santi Ouna, el delantero Mohamed Salah ya tiene un acuerdo verbal con el Besiktas para firmar con el club turco como agente libre. El salario del egipcio sería de 10 millones de euros al año más 2 millones en bonos. El contrato por una temporada con opción a otra adicional.
OFICIAL / Orbelín Pineda firmó con los 'Rayados' de Monterrey. Transferencia definitiva tras pagar la cláusula de rescisión al AEK Atenas. El extremo mexicano vuelve a la Liga MX bajo las órdenes de Matías Almeyda, con quien coincidió en Chivas y Grecia.
Ter Stegen ya recibió el permiso del Barcelona y se encuentra a un paso de cerrar su cesión al Ajax. El acuerdo verbal entre ambas directivas y el portero es total y se espera que viaje la próxima semana a Países Bajos para concretar su fichaje. El préstamo sería sin opción de compra.
OFICIAL / Dominik Szoboszlai renovó su contrato con el Liverpool. El club anunció que el jugador de 25 años firmó una extensión a largo plazo que lo mantendrá vinculado hasta junio de 2031.
OFICIAL / Francisco Trinçao firmó con el Al Ahli. El conjunto de Arabia Saudita confirmó su incorporación a través de sus redes sociales tras alcanzar un acuerdo con el Sporting por 50 millones de dólares. El extremo portugués firma hasta 2031.
Según Fabrizio Romano, no hay contactos entre el Arsenal y el entorno de Bradley Barcola, ni con el PSG. Mientras tanto, el Liverpool mantiene su interés por el extremo francés y permanece a la espera de la postura del conjunto parisino si el precio de la operación resulta asumible.
BOMBAZO / Xabi Alonso se lleva a Morgan Rogers al Chelsea. Fabrizio Romano asegura que los 'Blues' tienen un acuerdo con el Aston Villa por la cifra de 137 millones de euros. El delantero inglés firmará por seis temporadas, tras mantener un contacto directo con el DT español que lo convenció de unirse al club.
Manchester United planea que Marcus Rashford regrese a los entrenamientos para la pretemporada, ya que el técnico Michael Carrick quiere trabajar con él. La salida sigue siendo posible, pero solo en caso de ofertas de clubes europeos de élite; no se valora un movimiento a Turquía.
En una entrevista con Radio Nacional de España, Xavi Hernández reveló sus intenciones: "Quiero entrenar a una selección, lo digo abiertamente. Esto me iría bien. Un club no me dejaría pasar mucho tiempo con mi familia. Estoy motivado para participar en un Mundial, una Eurocopa, una Copa Africana o una Copa de Asia".
Fabrizio Romano informa que Elijah Upson jugará para el Arsenal. Acuerdo firmado este sábado con los 'Gunners' tras rechazar la oferta de renovación del Tottenham. El central de 18 años tiene todo listo para viajar a Londres.
El Barcelona ha fijado un ultimátum para el fichaje de Julián Álvarez. El presidente Joan Laporta estableció que su oferta por el argentino vence a finales de este mes. "Respeto la opinión de todos, lo único que sé es que hemos hecho una oferta... la oferta está ahí, y en un momento determinado diremos que la vigencia de la misma se ha acabado por nuestra parte. Seguramente a finales de julio", anunció. El Atlético ya dijo que no venderán al futbolista.
De acuerdo con el reportero inglés Simon Phillips, el Atlético de Madrid está considerando ir por el fichaje de Enzo Fernández. El volante argentino quiere dejar el Chelsea y valoraría unirse a los colchoneros. Los 'Blues' exigirían no menos de 120 millones de euros para vender al futbolista que disputa la Copa del Mundo. Cabe recordar que también ha sido vinculado con el Real Madrid, pero por ahora no hay ofertas concretas.