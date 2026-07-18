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Tremendo abrazo a Javier López; así se deja querer Motagua por su afición en Tegucigalpa

Los jugadores de Motagua compartieron con su afición en la firma de autógrafos en Sportline previo al duelo de la Supercopa ante Olimpia.

18 de julio de 2026 a las 13:35
Tremendo abrazo a Javier López; así se deja querer Motagua por su afición en Tegucigalpa
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Los jugadores de Motagua compartieron con su afición en la firma de autógrafos en Sportline previo al duelo de la Supercopa ante Olimpia.

 Carlos Castellanos
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Valerio Marinacci compartió su primera experiencia firmando autógrafos como nuevo integrante de Motagua.
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El atacante Jonathan Moya también se dejó querer por los aficionados de Motagua en un centro comercial de la capital.
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Jeffry Miranda, uno de los refuerzos del club azul también estuvo presente en la firma de autógrafos en Sportline.
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Los aficionados de Motagua no desaprovecharon el momento para compartir y tomarse una fotografía con pecho, la mascota del club.
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Los jóvenes no desaprovecharon la oportunidad tener un autógrafo del recuerdo del portero Luis Ortíz.
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Droopy Gómez y Serrano saludando la cámara de Diez en la firma de autógrafos de Motagua en Sportline.
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Carlos Palma se mostró muy alegre al ver a este pequeño con la camisa de Motagua en el evento.
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Una gran cantidad de aficionados de Motagua estuvieron presentes en el evento para compartir con sus jugadores.
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Javier López, técnico de Motagua se dejó querer por pecho, la mascota de Motagua, quien le dio tremendo abrazo.
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Aaron Barrios firmaba un autógrafo mientras la niña observaba con mucha atención lo que hacía el atacante.
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Los aficionados de Motagua también tuvieron la oportunidad de recibir bufandas y bebidas gratis.
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Los hinchas de Motagua tuvieron que realizar una filas muy largas para poder lograr el objetivo de tener su autógrafo y foto del recuerdo con los jugadores.
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Clever Portillo y Denis Meléndez firmando una camisa de un pequeño que llegó con su madre.
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Este padre de familia llegó con sus dos hijos en brazos para poder tener los autógrafos de los jugadores.
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Javier López, técnico de Motagua compartiendo con este pequeño que llegó a buscar un recuerdo del Motagua.
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Este aficionado se mostró muy feliz al conseguir el autógrafo de la mayoría de los jugadores de Motagua.
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Fiesta total se vivió en una de las tiendas de Sportline en la capital, donde Motagua se hizo presente para compartir con su afición.
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Varios aficionados llegaron con las camisas de sus equipos de preferencia internacional, pero con una de Motagua en manos para tener sus autógrafos.
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Jonathan Moya, el atacante tico también se dejó querer por los aficionados de Motagua en la capital.
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Rodrigo de Oliveira se mostró feliz de compartir con cada uno de los aficionados del club.
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Luis Ortíz y Óscar Discua trabajaron en equipo para realizar de la mejor manera la firma de autógrafos.
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Este hincha del Motagua llegó con su bandera con la cara del águila para llevarse los autógrafos de los jugadopres
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Júnior Izaguirre, el histórico capitán y ahora asistente técnico de Motagua compartió también en el evento.
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