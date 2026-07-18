Mhoni Vidente sacude con su predición para la final del Mundial "Será terrible"

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar revuelo en las horas previas a la final del Mundial 2026.
España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York en la final soñada del Mundial 2026.
Shakira, BTS, Madonna y otros artistas están listos para poder hacer su presentación en el entretiempo del partido de la final del Mundial 2026.
Sin embargo, esto no sería nada positivo, pues según confesó Mhoni Vidente, solo sería el inicio de un grave problema.
Por medio de redes sociales, Mhoni Vidente habló sobre todo lo que podría pasar en la final de la Copa Mundial de la FIFA. Pero no habla de los deportivos, sino de esa pelea que se estaría generando por el show de medio tiempo.
Al parecer, Shakira estaría lista para su show y la organización habría pedido que todos los artistas que van a estar en el entretiempo, iban a cantar la misma canción en uno de los momentos más importantes.
Pero Madonna no habría estado de acuerdo con esto, por lo que no aceptó y habría pedido tener un momento exclusivo para ella.
Así que las mujeres habrían tenido un choque que nadie esperaba, cambiando todos los planes que tenían para el show de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mhoni aseguró que la convivencia entre ambas artistas no sería la mejor. "Aquí el problema no es Shakira, el problema es Madonna porque ella tiene 66 años y cumplirá los 67 en el mes de agosto. Madonna es del signo Leo y Shakira es Acuario", manifestó, atribuyendo las supuestas diferencias a la personalidad y compatibilidad de los signos zodiacales.
La astróloga fue más allá al afirmar que existió un desacuerdo por la presentación musical que preparan para la final
"Andan con un pleito subido porque Madonna, iban a realizar un dueto todos para participar en una canción que es de Shakira, pero Madonna no lo quiere hacer", declaró, dejando entrever que la relación entre ambas artistas atravesaría un momento complicado.
"Madonna y Shakira han tenido un problemón terrible, en el caso de Madonna sacó un disco nuevo, comenzará a realizar gira y ya no quiere invitar a nadie. Tendremos pleito en esa clausura del Mundial y lo bueno es que Shakira no se deja como buena colombiana", señaló Mhoni Vidente.
Mhoni también sostuvo que las diferencias vienen desde hace algún tiempo. "Madonna y Shakira han tenido un problemón terrible; en el caso de Madonna sacó un disco nuevo, comenzará a realizar gira y ya no quiere invitar a nadie. Tendremos pleito en esa clausura del Mundial y lo bueno es que Shakira no se deja como buena colombiana", expresó.
Además de sus comentarios sobre el espectáculo musical, la vidente lanzó otra predicción que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Por cierto, el día de la final del Mundial 2026 va a temblar en California. Ese día tiembla, pero nada grave, solo el susto", aseguró.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial de la FIFA, de Shakira, de Madonna o de sus equipos sobre las supuestas diferencias mencionadas por Mhoni Vidente.
Para los seguidores de Shakira, la expectativa es máxima. La cantante colombiana encabezará el esperado show este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Según la programación oficial de la FIFA, el partido final comenzará a las 2:00 p. m. hora colombiana, pero el espectáculo de medio tiempo está previsto para las 2:45 p. m. (hora de Colombia), justo después de los primeros 45 minutos de juego.
Además de la actuación de Shakira, el cartel lo completan Madonna, BTS y Justin Bieber, quienes ofrecerán números musicales tanto en solitario como colaborativos, en una puesta en escena que la organización define como “sin precedentes”