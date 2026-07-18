Fueron a pasear: no jugaron un solo minuto en el Mundial; polémica con Kanté

N'Golo Kanté - Nadie comprende por qué el mediocampista que fue campeón del mundo en 2018 no disputó ningún minuto en la presente edición. El técnico Didier Deschamps lo sentó en todos los partidos y consideró que otros jugadores como Rabiot o Koné se adaptaban mejor al esquema táctico, quedando relegado como la cuarta opción de relevo para la zona de contención