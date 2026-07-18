Fueron a pasear: no jugaron un solo minuto en el Mundial; polémica con Kanté

La lista de reconocidas figuras que fueron convocadas por sus respectivas selecciones para la Copa del Mundo 2026, pero que al final no tuvieron oportunidades. La polémica que surgió en Francia con N'Golo Kanté.
Willer Ditta - El defensor colombiano afrontaba la primera Copa del Mundo de su carrera, pero vio todos los partidos desde el banquillo. Ya se reportó a los trabajos del campeón Cruz Azul, donde es una de los figuras de la institución.
Leo Pereira - En la convocatoria de Carlo Ancelotti figuró el zaguero del Flamengo, que también disputaba su primer Mundial con la selección brasileña y se quedó sin jugar un solo minuto.
Ronald Araújo - Nadie en Uruguay entendió la decisión del técnico Marcelo Bielsa en llevar a un futbolista lesionado. El central del Barcelona sufrió un microdesgarro en el gemelo que le impidió tener minutos y solo fue a pasear en el torneo.
José María Giménez - Lo mismo ocurrió con el defensor del Atlético de Madrid, quien porta la capitanía en Uruguay. El zaguero venía arrastrando un esguince de alto grado en el tobillo derecho que lo dejó en el banquillo durante todo el torneo. Por este motivo, Fede Valverde se convirtió en el líder del equipo.
Víctor Múñoz - Entre los finalistas del Mundial que aún no han tenido minutos se encuentra el delantero español. Reciente fichaje del Liverpool tras pagar 40 millones de euros, el atacante superó la lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, pero es muy complicado que pueda debutar ante Argentina.
Eric García - Uno de los referentes del Barcelona tampoco ha tenido participación en la Copa del Mundo con España, ya que su compañero de equipo, Pau Cubarsí, y Aymeric Laporte le ganaron el puesto en la central.
Martín Zubimendi - El mediocampista español que fue finalista de la Champions League con el Arsenal también ha visto todos los encuentros con los suplentes. Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pedri, Rodri, Baena, Olmo y hasta Gavi han tenido minutos antes que él y contra Argentina todo pinta igual.
Alejandro Grimaldo - El talentoso lateral zurdo que firmó con el Atlético ha tenido que ver todos los partidos de España desde fuera, ya que el entrenador Luis de la Fuente sigue apostando por Marc Cucurella.
Goncalo Guedes - Además de los dos porteros suplentes José Sa y Rui Thiago, el volante de la Real Sociedad se despidió de la Copa del Mundo sin disputar un solo minuto con la selección portuguesa.
Kobbie Mainoo - Una de las tantas críticas que recibió Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra fue que nunca le dio oportunidad el volante del Manchester United. Este sábado ante Francia podría debutar en el partido por el tercer lugar del campeonato que se jugará en Miami.
Carlos Acevedo - Fue el único futbolista de la selección mexicano que no vio minutos en el Mundial. Javier Aguirre le dio la titularidad a Raúl 'Tala' Rangel (Chivas) y el histórico Guillermo Ochoa tuvo participación antes de retirarse del equipo.
Adalberto Carrasquilla - Una lesión muscular en el aductor izquierdo durante la final del Clausura 2026 de la Liga MX que perdió ante Cruz Azul, dejó sin opciones al mediocampista de Panamá. Su aventura mundialista se enfocó en recuperarse de la lesión para luego reportarse con su club, los Pumas.
N'Golo Kanté - Nadie comprende por qué el mediocampista que fue campeón del mundo en 2018 no disputó ningún minuto en la presente edición. El técnico Didier Deschamps lo sentó en todos los partidos y consideró que otros jugadores como Rabiot o Koné se adaptaban mejor al esquema táctico, quedando relegado como la cuarta opción de relevo para la zona de contención
La polémica que surgió en Francia - Diversos reportes de la prensa local señalaron roces internos y especularon que darle minutos a Kanté significaba devolverle la capitanía, algo que Kylian Mbappé no veía factible tras los reajustes en el equipo. Habrá que esperar si frente a Inglaterra tendrá la oportunidad de jugar.
Gerónimo Rulli y Juan Musso - Son los únicos del plantel argentino que no disputaron un minuto en el torneo. Con el 'Dibu' Martínez atajando en la portería, ellos tienen pocas posibilidades de tener participación.