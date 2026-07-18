Quién es la misteriosa aficionada que conquistó a un futbolista de Argentina antes de la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 vive sus últimos días y Argentina está en una nueva final. Antes de que se llegara a este partido, se ha destapado un romance entre una misteriosa aficionado y un jugador de la albiceleste.
Mientras la Selección Argentina avanza a paso firme a conquistar el Mundial 2026, las miradas no solo están puestas en lo que pasa adentro de la cancha. En las últimas horas, las redes sociales estallaron por un posible romance que involucra a un jugador de la Scaloneta.
La protagonista de esta historia es Clara "Clari" Cremaschi, una joven mendocina de 21 años. Su nombre empezó a sonar con fuerza entre los hinchas que siguen de cerca el día a día del plantel en Estados Unidos.
Todo comenzó a ganar fuerza tras el reciente partido de la Albiceleste contra Suiza. Clara estuvo presente en el estadio de Kansas City alentando al equipo, pero un detalle en su vestimenta no pasó desapercibido.
La joven se mostró con una camiseta de la Selección que llevaba el apellido "López" y el número del delantero. Esta fue la primera gran señal que alertó a los usuarios de internet.
Más tarde, la influencer subió una historia a su cuenta de Instagram que terminó de alimentar las especulaciones. En la foto se la podía ver muy sonriente junto al atacante en una de las tribunas del estadio.
Para colmo, Clara también filmó el momento exacto en el que el futbolista ingresaba al campo de juego. Acompañó el video con la frase "Vamos Flaco" y un emoji de corazón rosa. Luego se tomó foto con el futbolista José Manuel López y ahí se desató todo.
Clara nació en el municipio de San Martín, en la provincia de Mendoza, y es hija del reconocido abogado Sebastián Cremaschi. A su corta edad, ya es una figura instalada en el mundo digital.
La joven saltó a la fama en el año 2021 gracias a sus videos creativos en TikTok. Desde ese momento, su crecimiento fue imparable y hoy cuenta con millones de seguidores.
En sus perfiles de Instagram y TikTok, suele compartir publicaciones sobre moda, viajes, rutinas de entrenamiento y su estilo de vida diario. Su frescura conquistó rápidamente al público juvenil.
Además, en los últimos meses, Clara expandió su presencia digital hacia las plataformas de suscripción paga. Allí genera ingresos extra mediante la publicación de contenido exclusivo para sus fanáticos.
Su pasión por el fútbol y por la Selección Argentina no es algo nuevo para quienes la siguen. De hecho, ya había viajado a Estados Unidos para alentar al equipo durante la Copa América 2024.
Esta no es la primera vez que el nombre de la mendocina se vincula con el ambiente del fútbol o el espectáculo. En el pasado, las redes la señalaron como la supuesta tercera en discordia entre los cantantes Rusherking y Mar Lucas.
Además, Clara tiene un pasado romántico con otro futbolista conocido. Estuvo en pareja con Agustín Giay, actual jugador de Palmeiras y, curiosamente, compañero de equipo del "Flaco" López en Brasil.
A pesar del enorme revuelo y de las miles de teorías de los fanáticos, todavía no hay ninguna confirmación oficial. Ni la influencer ni el delantero decidieron hablar públicamente sobre el tema.
Por el momento, todo se sostiene en las interacciones digitales y en las fotos que ellos mismos compartieron. Los hinchas, mientras tanto, ya los transformaron en la pareja del momento.
En el plano deportivo, José Manuel "Flaco" López vive el mejor momento de su carrera profesional. Se consolidó como una pieza clave para Lionel Scaloni en este Mundial 2026, y ahora también es noticia por su vida fuera del césped.