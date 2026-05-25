¡Motagua arrasa! El 11 ideal del Clausura de la Liga Nacional

PORTERO: El guardián Luis Ortiz atajó un lanzamiento de penalti. Además, fue elegido el MVP de la gran final. También hay que agregar que el portero recibió convocatoria con la Selección Nacional.
LATERAL IZQUIERDO: Clever Portillo anotó el gol decisivo en la tanda de penales. El jugador del Motagua también brilló en las vueltas regulares y triangulares.
DEFENSA: Giancarlo Sacaza brilló en el torneo Clausura. El zaguero central fue un defensor indiscutible en la zona baja del Motagua, y también recibió su primera convocatoria a la Selección Nacional.
DEFENSA CENTRAL: Javier Rivera, defensor del Marathón, le ganó el mandado a zagueros como Emanuel Hernández y Devron García.
LATERAL DERECHO: Carlos Argueta destacó con el Olancho FC en el torneo Clausura. El ex Motagua brilló tras fichar por Potros en el certamen que finalizó con el título del Motagua.
VOLANTE: Jack Baptiste fue el péndulo de la zona de volantes del Real España. El mediocampista hondureño resaltó con su fútbol en el torneo Clausura.
VOLANTE: El argentino Brian Farioli anotó dos goles en las triangulares y un tanto en la gran final ante Motagua. Su regreso fue espectacular luego de varios meses de recuperación.
VOLANTE: Alejandro Reyes destacó en el torneo Clausura con cuatro anotaciones. Fichó por el ciclón en el certamen que ya culminó.
VOLANTE: Michaell Chirinos endosó seis goles y fue el mejor futbolista de Olimpia. El atacante aparece en el 11 ideal del torneo Clausura. Imparable por el costado derecho.
DELANTERO: Eddie Gabriel Hernández fue el máximo artillero del Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Real España se llevó el pichichi hondureño con 14 dianas.
DELANTERO: En su primera temporada se convirtió en el máximo killer del Motagua. El uruguayo anotó 12 goles en el Clausura.
DIRECTOR TÉCNICO: Javier López fue el mejor director técnico del torneo Clausura. El español, además de convertirse en el primer europeo en ganar un título en Honduras, coronó la presea veinte para el ciclón.
Así se ve la táctica del 11 ideal del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.