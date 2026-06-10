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Yamal tiene en vilo a España: los cracks en duda previo al inicio del Mundial 2026

"Dibu" Martínez, Yamal y Carrasquilla son algunos de los futbolistas que se encuentran en duda previo al inicio del Mundial 2026.

10 de junio de 2026 a las 15:53
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"Dibu" Martínez, Lamine Yamal y Adalberto Carrasquilla son algunos de los futbolistas que se encuentran en duda de disputar el primer partido del Mundial 2026 a pocos días de que comience la cita mundialista.
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El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el México vs Sudáfrica y estos son los futbolistas que se encuentran entre algodones (son duda) previo al inicio de la Copa del Mundo.
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Alisson Becker - Brasil - El guardameta de la 'Canarinha' ha lidiado con persistentes problemas musculares en los isquiotibiales a lo largo de la temporada y es una de las dudas de Brasil.

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Tino Livramento - Inglaterra - El futbolista del Newcastle se encuentra en duda para el Mundial 2026 debido a una lesión en el muslo que sufrió a finales de abril.
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Wataru Endo - Japón - Pese a haber sufrido una grave lesión en el tobillo, el mediocampista del Liverpool logró recuperarse a tiempo, volviendo a los entrenamientos en cancha y a pesar de que es duda, se espera que logre liderar a los nipones.
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Giorgian de Arrascaeta - Uruguay - Sufrió un desgarro muscular en el gemelo durante los entrenamientos, pero se espera que se pierda el debut de la fase de grupos y estar listo para el encuentro contra España.
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Alphonso Davies - Canadá - El lateral llega entre dudas tras una recuperación complicada, marcada por problemas físicos importantes. Su país necesita que esté en condiciones porque es uno de sus jugadores más determinantes.

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Adalberto Carrasquilla - Panamá - Salió lesionado en la final del Clausura 2026 de la Liga MX y su Federación aún evalúa su participación en el partido inaugural de Panamá en la Copa del Mundo.
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Lamine Yamal - España - Se encuentra recuperándose de una lesión muscular, sin embargo, podría sumar minutos en el segundo tiempo, en caso de que Luis de la Fuente lo necesite.
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Nico Williams - España - El extremo izquierdo es el otro futbolista español que es duda para el primer partido de la Copa del Mundo porque también se encuentra recuperándose de una lesión muscular.
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Cristian "Cuti" Romero - Argentina - Sufrió una rotura de ligamento colateral en la rodilla y su participación dependerá de su evolución física de última hora.
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Emiliano "Dibu" Martínez - La principal duda radicaba en una fractura en su mano derecha, la cual lo marginó del amistoso previo frente a Honduras e Islandia. Sin embargo, se espera que el arquero llegue a tiempo para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.
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Neymar - Brasil - La participación inicial del carioca está en duda debido a una lesión muscular en la pantorrilla sufrida jugando para el Santos, por lo que su recuperación está siendo evaluada de cerca.
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