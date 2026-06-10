Yamal tiene en vilo a España: los cracks en duda previo al inicio del Mundial 2026

"Dibu" Martínez, Lamine Yamal y Adalberto Carrasquilla son algunos de los futbolistas que se encuentran en duda de disputar el primer partido del Mundial 2026 a pocos días de que comience la cita mundialista.
El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el México vs Sudáfrica y estos son los futbolistas que se encuentran entre algodones (son duda) previo al inicio de la Copa del Mundo.
Alisson Becker - Brasil - El guardameta de la 'Canarinha' ha lidiado con persistentes problemas musculares en los isquiotibiales a lo largo de la temporada y es una de las dudas de Brasil.
Tino Livramento - Inglaterra - El futbolista del Newcastle se encuentra en duda para el Mundial 2026 debido a una lesión en el muslo que sufrió a finales de abril.
Wataru Endo - Japón - Pese a haber sufrido una grave lesión en el tobillo, el mediocampista del Liverpool logró recuperarse a tiempo, volviendo a los entrenamientos en cancha y a pesar de que es duda, se espera que logre liderar a los nipones.
Giorgian de Arrascaeta - Uruguay - Sufrió un desgarro muscular en el gemelo durante los entrenamientos, pero se espera que se pierda el debut de la fase de grupos y estar listo para el encuentro contra España.
Alphonso Davies - Canadá - El lateral llega entre dudas tras una recuperación complicada, marcada por problemas físicos importantes. Su país necesita que esté en condiciones porque es uno de sus jugadores más determinantes.
Adalberto Carrasquilla - Panamá - Salió lesionado en la final del Clausura 2026 de la Liga MX y su Federación aún evalúa su participación en el partido inaugural de Panamá en la Copa del Mundo.
Lamine Yamal - España - Se encuentra recuperándose de una lesión muscular, sin embargo, podría sumar minutos en el segundo tiempo, en caso de que Luis de la Fuente lo necesite.
Nico Williams - España - El extremo izquierdo es el otro futbolista español que es duda para el primer partido de la Copa del Mundo porque también se encuentra recuperándose de una lesión muscular.
Cristian "Cuti" Romero - Argentina - Sufrió una rotura de ligamento colateral en la rodilla y su participación dependerá de su evolución física de última hora.
Emiliano "Dibu" Martínez - La principal duda radicaba en una fractura en su mano derecha, la cual lo marginó del amistoso previo frente a Honduras e Islandia. Sin embargo, se espera que el arquero llegue a tiempo para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.
Neymar - Brasil - La participación inicial del carioca está en duda debido a una lesión muscular en la pantorrilla sufrida jugando para el Santos, por lo que su recuperación está siendo evaluada de cerca.