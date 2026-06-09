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¿Se cancela? Diluvio azota Alabama previo al Argentina-Islandia

¿Se cancela? Los medios argentinos compartieron fotografías del descomunal diluvio que cayó sobre Alabama.

09 de junio de 2026 a las 17:36
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¡DILUVIO AZOTA ALABAMA! Las fotos del desastre en Alabama previo al amistoso entre Argentina vs Islandia. ¿Se juega? Aquí te contamos los detalles.

 Mario O. Figueroa
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La Selección de Argentina vivió momentos de incertidumbre a pocas horas de disputar su último amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026 frente a Islandia.

 FOTO: Diario Olé
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Aproximadamente cuatro horas antes del encuentro, una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad y provocó imágenes impactantes en el recinto deportivo.

 FOTO: TYC Sports
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En cuestión de minutos, el terreno de juego quedó cubierto por grandes cantidades de agua y las tribunas comenzaron a registrar pequeñas cascadas en sus graderíos.

 FOTO: REDES SOCIALES.
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Los pasillos del estadio también sufrieron inundaciones debido a la fuerza de la tormenta, que se prolongó por cerca de una hora.

 FOTO: TYC Sports
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Sin embargo, las condiciones mejoraron rápidamente gracias al moderno sistema de drenaje con el que cuenta el inmueble estadounidense.

 FOTO: TYC SPORTS
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Auburn está ubicada en una zona del sureste de Estados Unidos donde este tipo de fenómenos climáticos son frecuentes, especialmente por su cercanía con Florida.
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Gastón Edul en sus redes: "Lluvia torrencial en Auburn, Alabama. A menos de cuatro horas de que se juegue Argentina - Islandia".
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El periodista Federico Martínez: "Así está AHORA el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, donde jugará Argentina frente a Islandia en unas horas. Diluvio total. ¿Se suspenderá?".

 FOTO: DIARIO OLÉ
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El torrencial diluvio inundó las principales calles de Auburn, Alabama.
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No obstante, el Argentina vs Islandia sigue en pie a las 7 de la noche hora de Honduras. El partido sí se va a jugar.

 Mario O. Figueroa
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