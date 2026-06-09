¿Se cancela? Diluvio azota Alabama previo al Argentina-Islandia

¡DILUVIO AZOTA ALABAMA! Las fotos del desastre en Alabama previo al amistoso entre Argentina vs Islandia. ¿Se juega? Aquí te contamos los detalles.
La Selección de Argentina vivió momentos de incertidumbre a pocas horas de disputar su último amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026 frente a Islandia.
Aproximadamente cuatro horas antes del encuentro, una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad y provocó imágenes impactantes en el recinto deportivo.
En cuestión de minutos, el terreno de juego quedó cubierto por grandes cantidades de agua y las tribunas comenzaron a registrar pequeñas cascadas en sus graderíos.
Los pasillos del estadio también sufrieron inundaciones debido a la fuerza de la tormenta, que se prolongó por cerca de una hora.
Sin embargo, las condiciones mejoraron rápidamente gracias al moderno sistema de drenaje con el que cuenta el inmueble estadounidense.
Auburn está ubicada en una zona del sureste de Estados Unidos donde este tipo de fenómenos climáticos son frecuentes, especialmente por su cercanía con Florida.
Gastón Edul en sus redes: "Lluvia torrencial en Auburn, Alabama. A menos de cuatro horas de que se juegue Argentina - Islandia".
El periodista Federico Martínez: "Así está AHORA el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, donde jugará Argentina frente a Islandia en unas horas. Diluvio total. ¿Se suspenderá?".
El torrencial diluvio inundó las principales calles de Auburn, Alabama.
No obstante, el Argentina vs Islandia sigue en pie a las 7 de la noche hora de Honduras. El partido sí se va a jugar.