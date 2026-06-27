"Vergüenza en Concacaf": burlas a Panamá y Chepe Bomba se desahoga tras la eliminación

La prensa deportiva reacciona ante la penosa eliminación de Panamá en el Mundial 2026: "0 goles, 0 puntos ¡Mundial histórico para Panamá!" y "Vergüenza en Concacaf".
RPC Radio - "Panamá se despide del Mundial 2026 con derrota ante Inglaterra".
Deportes RPC - "La Selección de Panamá se despide de la Copa del Mundo sin puntos y goles".
La Estrella de Panamá - "Panamá se despide del Mundial 2026 con la frente en alto, aunque el gol soñado nunca llegó".
Telemetro Reporta - "Panamá fue la única selección que no logró anotar un gol y quedó en el último puesto del Grupo L, sin puntos".
ESPN remarcó que Panamá es la "única selección sin goles en esta Copa del Mundo". "El gol simplemente no llegó para Panamá que hoy se despide de United 2026".
La Prensa Panamá lamentó la tercera derrota consecutiva de la selección panameña en el Mundial 2026 tras caer contra Inglaterra 0-2.
Adalberto Carrasquilla no jugó ni un solo minuto en el Mundial 2026 con Panamá.
Diario As - "Se terminó el sueño de Panamá. La ilusión canalera llega a su fin tras caer ante Inglaterra, que hizo valer su jerarquía en el momento decisivo. Ahora, los ingleses mantienen vivo el objetivo de volver a conquistar el mundo".
Diario The Sun destacó el triunfo de Inglaterra sobre Panamá para ganar "el grupo del Mundial y evitan un choque de pesadilla en octavos tras goles de Kane y Bellingham".
Diario Diez - "Panamá vuelve a despedirse de un Mundial sin sumar puntos y esta vez sin poder marcar un tanto. Inglaterra sepultó a los canaleros".
Diario El Heraldo - "Se terminó la pesadilla para Panamá en el Mundial United 2026. Tres derrotas y sin poder marcar un gol para los canaleros".
Julio César Cruz, periodista de Diario El Heraldo - "OFICIAL. Panamá termina el Mundial 2026 como la ÚNICA SELECCIÓN SIN GOLES. Los centroamericanos perdieron sus tres partidos con 0 goles a favor y 4 en contra. Los canaleros quedarán entre los últimos lugares de la Copa del Mundo".
Gustavo Roca en su página informativa no amagó y tiró con todo: "¡VERGÜENZA POR PARTE DE PANAMÁ! La selección panameña deja en vergüenza a Concacaf en tener tan mala actuación en un mundial. Ningún gol en todo el Mundial".
Germán Alvarado, periodista de Diario La Prensa: "Se cumplió la lógica de que iban a terminar últimos de su grupo. Panamá se convierte en la única Selección sin poder anotar un tan solo gol en el Mundial 2026".
Kevin Jiménez, periodista costarricense: "OFICIAL: Panamá se va sin anotar en el Mundial 2026. Perdieron 2-0 ante Inglaterra, 0-0-6 en mundiales".
El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepe Bomba, se desahogó tras la dura caída de Panamá ante Inglaterra en el Mundial 2026.
"Cero puntos, cero goles, tres derrotas consecutivas en esta Copa del Mundo y ya van seis partidos en los que no podemos conseguir victoria en un Mundial. A seguir trabajando, a que Panamá siga trabajando con vistas al 2030, hay que seguir haciendo las cosas bien para poder seguir compitiendo, Copa Oro, Liga de Naciones, que Panamá mejore porque realmente fue lamentable lo que pasó en este Mundial", dijo 'Chepe Bomba'.
'Chepe Bomba' también se refirió al futuro de Thomas Christiansen como entrenador de la Selección de Panamá tras esta debacle. "Thomas Christiansen sigue o no, yo no decido, voy a meditarlo si debe seguir o no. Así es la vida".
TD Más de Costa Rica aprovechó la tercera derrota consecutiva de Panamá para burlarse: "Quizá en el próximo Mundial logren ganar".
TD Más de Costa Rica siguió con sus burlas para los panameños: "0 goles, 0 puntos ¡Mundial histórico para Panamá!".
Radio Panamá - "Panamá no pudo contra Inglaterra y se despide del Mundial sin un punto y sin goles".
Diario Critica de Panamá - "Mucha entrega y buen fútbol de la Sele, pero sin gol no hay paraíso".