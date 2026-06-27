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Del Olimpia a la ganadería: así es la nueva vida de Bryan Beckeles

El exjugador de Olimpia y la selección de Honduras se olvidó de los terrenos de juego y ahora tiene una vida fuera de las canchas de fútbol.

27 de junio de 2026 a las 15:36
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El exjugador de Olimpia y la selección de Honduras se olvidó de los terrenos de juego y ahora tiene una vida fuera de las canchas de fútbol

 Carlos Castellanos
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Luego de lograr varios campeonatos con la camisa de Olimpia, el futbolista Bryan Beckeles ha tenido un nuevo camino en su vida.
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Beckeles y su esposa volvieron a la Ciudad de Sabá, Colón, donde junto a la su familia se dedican a la vida del campo.
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El exjugador del Olimpia ahora comparte con los familiares de su esposa en la actividades que realizan.
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Beckeles ahora luce con sombrero y ropa al estilo vaquero con su nuevo vida en la ganadería.
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La familia de la esposa de Beckeles se dedican a la ganadería de alto nivel y comparten en las diferentes ferias.
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Beckeles está compartiendo en la feria juniana en la ciudad de San Pedro Sula junto a su esposa.
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El exjugador del Olimpia ha compartido en los medios de Colón lo que representa esta nueva vida.

 Carlos Castellanos
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El gran Nanay ahora luce las camisa de la ganadería Don Pío, su suegro e impulsador de la ganadería.

 Carlos Castellanos
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El exjugador camina en las diferentes ferias que se desarrollan en la zona norta del país.
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El exlateral fue visto participando en el AGATC 2026, donde llamó la atención por su cambio físico y su integración al sector ganadero en la zona

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Siempre sonriente, pero con otro estilo de vida; así camina junto a su esposa Bryan Beckeles.
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La familia de la esposa de Beckeles también está bien involucrado en la ganadería y sus eventos de exhibición toros.
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Diferentes sementales de pura raza son los que llevan a cada una de las ferias en el país.
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Diferentes sementales y razas de alta calidad son las que se manejan en la ganadería Don Pío.
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La Feria AGAS en San Pedro Sula está contando con la presencia de Beckeles y su familia.
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La finca Don Pío es una de las más fuerte de Sabá, Colón, donde ahora está involucrado Bryan Beckeles.
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