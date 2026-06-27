Del Olimpia a la ganadería: así es la nueva vida de Bryan Beckeles

El exjugador de Olimpia y la selección de Honduras se olvidó de los terrenos de juego y ahora tiene una vida fuera de las canchas de fútbol
Luego de lograr varios campeonatos con la camisa de Olimpia, el futbolista Bryan Beckeles ha tenido un nuevo camino en su vida.
Beckeles y su esposa volvieron a la Ciudad de Sabá, Colón, donde junto a la su familia se dedican a la vida del campo.
El exjugador del Olimpia ahora comparte con los familiares de su esposa en la actividades que realizan.
Beckeles ahora luce con sombrero y ropa al estilo vaquero con su nuevo vida en la ganadería.
La familia de la esposa de Beckeles se dedican a la ganadería de alto nivel y comparten en las diferentes ferias.
Beckeles está compartiendo en la feria juniana en la ciudad de San Pedro Sula junto a su esposa.
El exjugador del Olimpia ha compartido en los medios de Colón lo que representa esta nueva vida.
El gran Nanay ahora luce las camisa de la ganadería Don Pío, su suegro e impulsador de la ganadería.
El exjugador camina en las diferentes ferias que se desarrollan en la zona norta del país.
El exlateral fue visto participando en el AGATC 2026, donde llamó la atención por su cambio físico y su integración al sector ganadero en la zona
Siempre sonriente, pero con otro estilo de vida; así camina junto a su esposa Bryan Beckeles.
La familia de la esposa de Beckeles también está bien involucrado en la ganadería y sus eventos de exhibición toros.
Diferentes sementales de pura raza son los que llevan a cada una de las ferias en el país.
Diferentes sementales y razas de alta calidad son las que se manejan en la ganadería Don Pío.
La Feria AGAS en San Pedro Sula está contando con la presencia de Beckeles y su familia.
La finca Don Pío es una de las más fuerte de Sabá, Colón, donde ahora está involucrado Bryan Beckeles.