Fichajes: 2 bajas en Real España, Motagua firma refuerzo y Benguché define su futuro

El mercado de fichajes en Honduras: Dos nuevas bajas en Real España, Jorge Benguché define su futuro y Motagua amarra refuerzo.
Jeffrey Ramos se convirtió en nuevo fichaje de Real España. Diario DIEZ conoció que el zaguero defensivo firmó por dos años con los aurinegros.
DIARIO DIEZ conoció en primicia que Marcelo Santos y Lobos UPNFM tienen un acuerdo verbal para jugar en el torneo Apertura.
Carlos "Zapatilla" Mejía es otro de los jugadores que tienen un acuerdo verbal con Lobos UPNFM.
Jeffry Miranda no se quedará en Europa, sin embargo, Diez conoció que tiene pláticas muy avanzadas con el Motagua.
César Romero no seguirá en Real España. y ultima detalles para unirse a las filas del Olancho FC.
El lateral zurdo Julio Dicaprio es otra de las bajas confirmadas por Real España para el Apertura.
Roberto Moreira está muy cerca de llegar a un acuerdo con los colores del Platense de Puerto Cortés.
DIARIO DIEZ conoció que la máquina sigue buscando un volante armador, y sería del extranjero de cara al torneo Apertura.
Hendrick Reyes, ex Deportes Savio y Platense, se mantiene entrenando con Real España.
El mundialista Sub-17 Aaron Arzú es otra de los juveniles que se mantiene entrenando con el Real España. Su último torneo fue con el Honduras de El Progreso.
El ex Motagua, Cristian Gutiérrez, se convirtió en fichaje del Juticalpa para el torneo Apertura.
DIARIO DIEZ conoció que Roger Sanders firmó su contrato con el Génesis. El volante se queda en el conjunto perruno.
Jorge Benguché confirmó que se queda en el Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.