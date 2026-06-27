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Fichajes: 2 bajas en Real España, Motagua firma refuerzo y Benguché define su futuro

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

27 de junio de 2026 a las 15:02
Fichajes: 2 bajas en Real España, Motagua firma refuerzo y Benguché define su futuro
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El mercado de fichajes en Honduras: Dos nuevas bajas en Real España, Jorge Benguché define su futuro y Motagua amarra refuerzo.
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Jeffrey Ramos se convirtió en nuevo fichaje de Real España. Diario DIEZ conoció que el zaguero defensivo firmó por dos años con los aurinegros.
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DIARIO DIEZ conoció en primicia que Marcelo Santos y Lobos UPNFM tienen un acuerdo verbal para jugar en el torneo Apertura.
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Carlos "Zapatilla" Mejía es otro de los jugadores que tienen un acuerdo verbal con Lobos UPNFM.
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Jeffry Miranda no se quedará en Europa, sin embargo, Diez conoció que tiene pláticas muy avanzadas con el Motagua.
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César Romero no seguirá en Real España. y ultima detalles para unirse a las filas del Olancho FC.
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El lateral zurdo Julio Dicaprio es otra de las bajas confirmadas por Real España para el Apertura.
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Roberto Moreira está muy cerca de llegar a un acuerdo con los colores del Platense de Puerto Cortés.
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DIARIO DIEZ conoció que la máquina sigue buscando un volante armador, y sería del extranjero de cara al torneo Apertura.
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Hendrick Reyes, ex Deportes Savio y Platense, se mantiene entrenando con Real España.

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El mundialista Sub-17 Aaron Arzú es otra de los juveniles que se mantiene entrenando con el Real España. Su último torneo fue con el Honduras de El Progreso.
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El ex Motagua, Cristian Gutiérrez, se convirtió en fichaje del Juticalpa para el torneo Apertura.
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DIARIO DIEZ conoció que Roger Sanders firmó su contrato con el Génesis. El volante se queda en el conjunto perruno.
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Jorge Benguché confirmó que se queda en el Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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