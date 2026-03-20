Fútbol femenino

Derbi sampedrano y capitalino en la segunda jornada de la Liga Femenina de Honduras

Este sábado y domingo 21 y 22 de febrero se desarrollarán los ocho encuentros programdos.

  • Derbi sampedrano y capitalino en la segunda jornada de la Liga Femenina de Honduras

    Under y Marathón La Prensa se llevan los reflectores por su encuentro a realizarse en el complejo deportivo Patria Marathón.
2026-03-20

La segunda jornada de la Liga Femenina de Honduras tendrá ocho emocionantes juegos este sábado y domingo 21 y 22 de marzo en cinco ciudades. El grupo A y B disputarán cuatro partidos cada uno.

AD Soledad y Fénix Sports iniciaron dominando en la primera fecha por el grupo A, solamente el primero tendrá acción y el segundo descansa. AD Soledad se medirá a Tiupa.

Sin embargo, en esta zona la jornada 2 arranca este sábado con el duelo entre Lobas UPNFM y CD Broncos donde las universitarias serán locales desde las 2 de la tarde.

Pero este domingo 22 de marzo, desde las 3 de la tarde, en la cancha de la UPNFM hay derbi capitalino cuando Olimpia y Motagua se enfrenten, es el estreno de ambos planteles en la competencia rumbo al profesionalismo.

En el grupo B las emociones inician este sábado 21 de marzo desde las 6 de la noche en el estadio José Adrián Cruz de la ciudad de Villanueva, Cortés. CD Liverpool y CD Santos tendrán su duelo.

Mientras que el domingo 22 de abril se realizarán los otros tres encuentros de esta zona. En Siguatepeque, Euro Sports y Zamora FC juegan en la Cancha Semilleros (10:00 am).

CD Rosalilas intentará recuperarse de la goleada que recibió en el debut y CD Universidad es el oponente de turno, el encuentro se sostendrá en la cancha Copán Galel en la comunidad de Copán Ruinas.

San Pedro Sula tendrá otro derbi, la vigente campeona de la Liga Femenina de Honduras, CD Under, tiene el duelo de alto voltaje ante Marathón La Prensa, que arrasó con un 5-0 en el debut. Todo comenzará desde las 2 de la tarde en el complejo deportivo Patria Marathón (San Pedro Sula).

JORNADA 2 DE LA LIGA FEMENINA DE HONDURAS

GRUPO A
Sábado 21 de marzo
2:00 pm Lobas UPNFM vs CD Broncos - Cancha UPNFM (Tegucigalpa)
Domingo 22 de marzo
10:00 am Olimpik FC vs AFC Panamericano - San José del Pedregal (Tegucigalpa)
3:00 pm CD Olimpia vs Motagua - Cancha UPNFM - (Tegucigalpa)
3:30 pm AD Soledad vs Tiupa Femenil - Estadio Olímpico - (Tegucigalpa).

GRUPO B
Sábado 21 de marzo
6:00 pm CD Liverpool vs CD Santos - Estadio José Adrián Cruz (Villanueva)
Domingo 22 de marzo
10:00 am Euro Sports vs Zamora FC - Cancha Semilleros (Siguatepeque)
2:00 pm CD Rosalilas vs CD Universidad - Copán Galel (Copán Ruinas)
2:00 pm CD Under vs Marathón La Prensa - Patria Marathón (San Pedro Sula).

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
