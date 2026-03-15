Inicio demoledor: Marathón La Prensa fue una arrolladora en el inicio de la Liga Femenina de Honduras

Por su parte, en el Grupo B, <b>Real España tuvo que conformarse</b> con un empate 1-1 ante CD Santos, en un partido equilibrado donde ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos. Imprenta Dania también comenzó con el pie derecho tras vencer 1-0 a Euro Sport, mientras que CD Under, vigente campeona de la primera edición, consiguió una sólida victoria 2-0 frente a Zamora FC.La jornada inaugural dejó buenas sensaciones en cuanto al nivel competitivo de los equipos y confirma el crecimiento que continúa teniendo el fútbol femenino en el país rumbo a su profesionalismo. Con 23 clubes participantes, la liga busca consolidarse como una plataforma para el desarrollo de nuevas jugadoras y para fortalecer la estructura del balompié femenino hondureño.