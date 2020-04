Uriel Antuna, el orgullo de Durango y de la selección de México

Formado entre el polvo y lodo en un terreno de tierra de 30 por 50 metros, a la edad de 11 años y en una ciudad golpeada por la violencia, Uriel Antuna dio sus primeros pasos en el fútbol. Fue en 2009 que llegó al centro de formación Charly Soccer, una escuela instalada en el patio de la casa de Carlos Alberto Escandón, quien desde 2008 junto a su familia ayuda a niños de escasos recursos de los ranchos y barrios cercanos.

"Uriel se integra con nosotros, su hermano y sus amigos estaban en el centro de formación y llegó a pedir una oportunidad. Él venía de ser la estrella del barrio, estaba chiquito, tenía 10 u 11 años", recuerda Carlos Alberto.

Luego de dos años de trabajo, la escuela de formación fue invitada para jugar la Copa Santos 2011. Ese fue el preámbulo para que Uriel llegara a las Fuerzas Básicas del cuadro de Torreón.

El Originario de Gómez Palacio, Durango, siguió su formación en las fuerzas básicas de Santos Laguna. Con la categoría sub-17 de los de Torreón consiguió un subcampeonato en el Apertura 2014 y al año siguiente se coronó en la Dallas Cup, torneo en el que además fue goleador con 4 tantos.

A partir de 2015 empezó a jugar con la categoría sub20, misma en la que logró un campeonato en el Apertura 2015. Aunque con el primer equipo tuvo actividad durante la Copa Socio MX 2016, una lesión no le permitió estar en el inicio del Apertura 2016. Además, ese torneo solamente jugó 8 minutos en la Copa MX y al siguiente, el Clausura 2017, debutó ante Pumas el 5 de marzo y jugó 20 minutos tras ingresar en lugar de Carlos Izquierdoz.

LLEGADA A EUROPA, MLS Y REGRESÓ A CASA

El jugador mexicano tuvo un paso por el Groningen de Holanda, pero su juventud le pasó factura y tuvo que regresar a jugar a la MLS y ahora en México.

Pese a no recibir más oportunidades con los laguneros, el 12 de julio del 2017 se confirmó su venta al Manchester City. Sin embargo, no jugó con los ingleses, que lo prestaron ese mismo año al Groningen de la Eredivisie. Con los holandeses recibió unas pocas oportunidades en la Primera División, pero sobre todo jugó con las filiales inferiores.

Después de un año y medio en el fútbol holandés, el mediocampista salió a la MLS para buscar minutos. En enero de este año llegó al LA Galaxy, donde se consolidó como titular junto con Zlatan Ibrahimovic y su compatriota, Jonathan Dos Santos. En meses logró seis goles y seis asistencias en 31 partidos disputados y hace unos días el Manchester City, dueño de su carta, confirmó que extendieron su contrato hasta el 2022.

Con tan solo 21 años, Antuna, el pasado 27 de noviembre concretó su llegada a Chivas siendo el fichaje bomba del equipo de Guadalajara para el Torneo Clausura 2020. Ahora, tiene enfrente la responsabilidad de rendir de la mejor manera en El Rebaño para así seguir despuntando su carrera y, a su vez, colaborar para que los rojiblancos regresen a las zonas más altas del torneo y pelear por el título del fútbol mexicano.

ANTUNA NO OLVIDA SU PASADO EN LERDO

Antuna es de los típicos jugadores que les ha costado venir desde los más bajo y al final logran conseguir el sueño de triunfar.

El pasado para muchos es algo que no les gusta sacar a la luz, para Antuna no es así y cada que puede visita Lerdo no se olvida de pasar a Charly Soccer y jugar con los niños que ahora lo ven como una figura.

“A pesar de que ya es profesional, juega en Selección, todavía va a entrenar ahí con nosotros. Se pone a jugar con los niños, él es un niño más, contó Carlos Alberto.

Antuna, quien fue formado entre el polvo y el lodo, su ficha llegó a costar millones de dólares, un sueño que no se imaginó se cumpliría tan pronto. "Nosotros solamente escuchamos las cantidades de dinero que se pagan, yo cuando niño nunca me imaginé que llegaría a costar tanto dinero, nunca te lo imaginas, ni te pasa por la cabeza, pero te digo Chivas mostró el interés por mí y mostró esa fuerza, aseguró el jugador.

EL "BRUJO" Y FIGURA DE LA SELECCIÓN AZTECA

Uriel Antuna contó con la confianza de Tata Martino y este no lo defraudó en la pasada Copa Oro, donde anotó varios goles.

El sobrenombre de ‘el brujo’ se lo ganó gracias a sus compañeros del Tricolor, pues para ellos parecía que él había hecho una especie de hechizo para poder llegar a la convocatoria final para la Copa Oro. Recordar que el arribo de Antuna a la Selección Mexicana se dio gracias a que futbolistas causarán baja por lesión.

Fue entonces que el periodista Christian Martionili comenzó a decirle de esta manera en las transmisiones de la Selección Nacional. Cabe mencionar que esta será su segunda etapa en el fútbol mexicano, pues estuvo con Santos entre 2016 y 2017.

Si bien hace falta ver si su talento sigue desarrollándose de manera favorable, Uriel Antuna ya se ha convertido en una de las figuras de la Selección Mexicana. El jugador marcó seis goles en sus primeros 10 partidos con el Tri, superando lo que en sus inicios hizo Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo anotador en la historia de la selección.

Antuna fue una de las sorpresas en la convocatoria de Gerardo Martino en la pasada Copa Oro. Aunque su llamado estuvo condicionado por la ausencia de uno de sus compañeros, el atacante respondió de gran manera a la oportunidad y en su primer encuentro se lució con un triplete ante la selección de Cuba.

ENVUELTO EN UN ESCÁNDALO DE INFIDELIDAD

El actual jugador de las Chivas se vio ligado a un escándalo de faldas con una actriz, lo que le generó una dura multa en su equipo

El nombre del "Brujo" Antuna nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, aunque ahora por un tema extra campo, pues fue captado con otra mujer que no es su pareja. Se trató de Paola Villalobos, una actriz e influencer, de quien se revelaron fotos de Antuna en un restaurante de la Ciudad de México. Cita de en la cual, la chica se fue sin el volante rojiblanco, quien se quedó dormido en el baño al estar probablemente en estado de ebriedad.

El mediocampista ofensivo del Club Deportivo Guadalajara apenas fue padre junto a su esposa Penélope García a principios de este año y tras esta revelación de una supuesta infidelidad, pudiera presentar problemas en su matrimonio, pero no fue así. Días de el propio jugador se refirió al tema y aseguró.

"Trato de aprender de cualquier cosa, de agarrar lo bueno, de no atormentarme con lo malo. Yo siempre he estado comprometido. Fuera de la cancha también me cuido, mi esposa lo puede comprobar, y mis compañeros, voy a seguir trabajando para que en un futuro vengan cosas buenas".

El regreso de Uriel Antuna a la Liga MX sigue dando de qué hablar, luego que su nivel no es el mejor y se suma este escándalo, situación por la cual fue castigado por las Chivas.