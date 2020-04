Giovani dos Santos, una "estrella" mexicana formada en la masía

Su talento nunca estuvo en discusión. Y es que lo tenía absolutamente todo: técnica, remate de media distancia, velocidad y personalidad. Pero, por desgracia, la falta de motivación y el no haber tenido la oportunidad de jugar en su posición ideal, le impidieron a Giovani dos Santos explotar todo su potencial en el Barcelona y otros clubes.

Cuando inició en el Barcelona, posterior al campeonato mundial infantil de 2005, en el que se coronó con la Selección Mexicana, nadie podría pensar que el desenlace sería el de un jugador despedido de un equipo de la MLS por bajo rendimiento. Obviamente, nadie pensó tampoco que pudiera suceder cuando ganó la medalla de oro en Londres 2012.

Giovani fue de más a menos en Europa, pasando por clubes de menor nivel como Racing de Santander o Mallorca. Pero todo empezó en Barcelona, donde debutó de la mano de Frank Rijkaard y disputó cerca de mil minutos en Liga, lo que refleja la confianza que tenía el entrenador holandés en el volante.

LA SOMBRA DE MESSI LE PASÓ FACTURA EN EL BARCELONA

Gio tuvo el privilegio de compartir camerino con Lionel Messi y Ronaldinho Gaucho, situación que al final no fue aprovechada por el mexicano.

Sin embargo, el mayor de los Dos Santos nunca pudo brillar en su posición natural, la cual estaba ocupada por un tal Lionel Messi. El mexicano no fue capaz de adaptarse a otros puestos y finalmente fue superado por otros jugadores, lo que selló su salida del equipo catalán y su traspaso a Tottenham.

En su llegada a Inglaterra para jugar con Los Spurs, logró hacerlo en cuatro temporadas y solamente 33 partidos disputados; es decir, nadie lo tomó en serio. Pero entre estos años, lo mandaron al Ipswich Town, donde solamente participó en ocho partidos y como no lo querían de regreso en Londres estuvo un rato en Turquía con el Galatasaray. Solamente 18 partidos jugados.

De regreso a España: Racing, Mallorca, Villarreal. Tres clubes que creyeron en los destellos que había mostrado en sus inicios en la Masía. En éste último más o menos asentado, pero nada del otro mundo.

GIO DOS SANTOS TUVO QUE CAMBIAR DE CONTINENTE

El volante mexicano llegó al Galaxy con una gran expectativa y rápidamente se fue apagando con las constantes lesiones que sufrió.

Así, con números paupérrimos como futbolista de club, se ganó el gran contrato de su vida: salario de seis millones de dólares por temporada en la MLS, durante cinco años, con el bien estructurado y serio Galaxy. ¿Quién podría rechazar algo así? Le estaban resucitando futbolísticamente, asegurando el patrimonio familiar y posiblemente las generaciones venideras.

Además, en una liga cómoda, sin presiones mediáticas. Un paraíso para quien le gusta vivir con perfil bajo, sin persecuciones de paparazzis, como en Londres, sin estas populares como las de España. Pero lo volvió a tirar a la basura, una clara muestra de que su carrera como futbolista le faltó más compromiso..

La vida social siempre estuvo por encima de los objetivos deportivos. Nadie puede juzgar si hizo bien o mal, simplemente fue su decisión y seguramente nunca se arrepentirá de todas las oportunidades que se le brindaron.

Con 30 años de edad, pareciera que la mejor versión de Giovani dos Santos quedó atrás, pero el futbolista piensa lo contrario y todavía ve un último tren cerca de abordar: “Creo que estoy joven. Tengo mucho fútbol que dar todavía y ojalá que en un futuro no muy lejano vengan cosas muy buenas y yo sé que si trabajo de la manera que lo estoy haciendo seguramente será así”.

EL RETIRO FUE UNA DE LAS ALTERNATIVAS

Gio seguía 'jugando' en Estados Unidos, con más lesiones y ausencias que goles, hasta que el conjunto californiano decidió rescindirle el contrato. Y aunque sus mejores años parecen haber quedado atrás, lo cierto es que su fichaje por el América era una esperanza para recuperar su nivel.

“Hace cuatro meses empiezo a entrenar con el club, hay un dolor extraño, me diagnostican en el club y me dicen que era la rodilla, Carlos Pecanha (kinesiólogo de América) me dijo otra cosa. En el club me querían inyectar, pero Pecanha me aconsejaba, obviamente yo como empleado del club tengo que hacer lo que me dice el cuerpo médico del Galaxy”, relató.

El nuevo “10” de Las Águilas pasó un infierno desde aquel mes de octubre en que se lesionó: “Me dieron las inyecciones, pero no veía solución. De una lesión muscular, ellos la querían convertir en una operación, estaban tratando de adivinar qué era lo que yo tenía, si yo me hubiera quedado en el Galaxy, ahorita estaríamos hablando del retiro”.

LIGADO A MUCHOS ESCÁNDALOS FUERA DE LAS CANCHAS

Dos Santos y Belinda tuvieron muchos escándalos durante el tiempo que estuvieron juntos como pareja e inclusive después de concluida su relación.

La vida social de Gio siempre se vio empañada de los objetivos deportivos. Nadie puede juzgar si hizo bien o mal, simplemente fue su decisión y seguramente nunca se arrepentirá de todas en las que destacan.

1.-Alcohol

Cuando llegó en el 2008 al Tottenham para disputar en la Premier League, fue captado afuera de un bar en estado de ebriedad, el mismo personal de seguridad lo tuvo que ayudar, en el 2014 en Acapulco se filtró un video donde “Gio” está alcoholizado dentro de un vehículo con algunos amigos, otro episodio ocurrió en el 2015 cuando ganó la Copa de Oro, dentro del vestidor el jugador fue captado tomándose una botella para festejar el título.

2.-Desnudo

En el 2011 cuando jugaba en la Premier League se filtraron unas fotos de él desnudo, las cuales se especuló se las había mandado a su novia la cantante Belinda.

3.-Amor

Su noviazgo con la cantante de pop Belinda fue de los más sonados y tormentosos, los medios de comunicación estuvieron muy al pendiente de la relación, ambos dejaban ver cuando tenían problemas o se encontraban bien, un ejemplo era cuando “Gio” anotaba gol hacía la “Belinda Señal” la cual significaba que le dedicaba la anotación, el noviazgo concluyó en medio de un gran escándalo.

Para el 2017 se le vio al jugador con la actriz Eiza González en Tulum , muy cercanos, por lo que se especuló un noviazgo, pero este nunca se confirmó.

Después que salieron a la luz todos estos escándalos, el propio jugador se ha encargado de negarlos. "Ha sido una injusticia grande en mi carrera, la gente habla más de una foto de lo que pasó hace 10 años que de mi carrera, era joven, cometí un error, pero a partir de ese momento, ‘Gio’ cambió".

Giovani dos Santos ilusionó en su momento con su destellos en las canchas, pero con el paso del tiempo, toda su calidad se vino abajo y sobresalió más por los escándalos en los que se vio envuelto.