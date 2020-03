Pirlo: ''Tengo el personal listo, el Barcelona me está esperando para entrenar''

Mientras las ligas continúan suspendidas por el brote del nuevo coronavirus, el exjugador italiano Andrea Pirlo sorprendió a sus miles de seguidores coqueteando con la posibilidad de llegar la banquillo del Barcelona.

El campeón del mundo en 2006 aprovechó la cuarentena para hacer un Instagram Live y los usarios no tardaron para consultarle cuándo hará su gran debut como director técnico.

Pirlo fue cuestionado sobre si entrenará a la Sub-23 de la Juventus, pero mostró su sentido del humor y comentó un presunto interés del equipo azulgrana para dirigirlo la próxima temporada.

''No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas'', dijo el italiano.

El exmediocampista también reveló quién es su referente como estratega y asegura que tiene la capacidad para convertirse en un gran técnico.

''Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada'', explicó, antes de que confesar que ''Antonio Conte es mi favorito''.

Retiro de Pirlo

Tras jugar casi toda su carrera en la Serie A con clubes como el Milan, Inter, Juventus, entre otros, el italiano decidió recalar a Estados Unidos para formar parte del New York City, equipo con el que decidió colgar los botines en 2017.