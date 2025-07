¡Bombazo! El portero Keylor Navas dejará el fútbol argentino y regresará a Concacaf

A Keylor Navas le duraría nada más media temporada su aventura por el fútbol argentino ya que podría salir en los próximos días del Newell's Old Boys para regresar a Concacaf, esto después de disputar la Copa Oro.

Se menciona desde México que ante la baja de Álex Padilla, los Pumas de la Liga MX tienen la intención de sumar a su disciplina al portero tres veces mundialista tico.

Súper Deportivo pudo saber que los auriazules están interesados en sacar de la Liga Profesional Argentina al exportero del Real Madrid y PSG de Francia.

"Ya existen negociaciones con el entorno de Navas, pero Newell's Old Boys, su actual club, no tiene ninguna intención de deshacerse de sus servicios, por lo que la postura del ex del Real Madrid será clave", menciona el medio.