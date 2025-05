Tuca Ferreti se burla del América y arremete contra la Liga MX: "La mediocridad que estamos viviendo es increíble"

Durante una participación en un programa en vivo de ESPN , el comentarista de Fútbol Picante , Ricardo "Tuca" Ferretti , no se guardó nada y lanzó una dura crítica al estado actual del fútbol mexicano.

“La mediocridad que estamos viviendo en este fútbol mexicano es increíble. No hay ascenso, hay un exceso de extranjeros que solo están quitando lugares a los mexicanos, y lo peor es que muchos equipos ni los utilizan”, soltó el Tuca con tono molesto.

Ferretti fue más allá y advirtió que el mal manejo de la Liga MX afectará directamente a la Selección Mexicana, recordando la eliminación en la fase de grupos en el último Mundial y pronosticando un destino similar para la próxima Copa del Mundo.

“La selección acaba de ser eliminada en el último Mundial, y con esto, va a volver a quedar fuera en la primera ronda del siguiente. Porque lo único en lo que no piensan es en el futbolista mexicano. No piensan en la generación de jugadores, en los niños que sueñan con jugar al fútbol. En eso, no piensan”, reclamó con fuerza.

El Tuca también arremetió contra los directivos, acusándolos de estar más enfocados en el negocio que en el desarrollo deportivo. “Piensan en el negocio, en su propiedad, en ellos mismos. Y dicen que apoyan al fútbol mexicano, pero es mentira. Solo lo hacen cuando no les afecta en lo suyo”, expresó.