El ‘Chelis’ revela cómo le gustaría morir y sorprende a todos: “Esa sería mi muerte ideal, pero no se me va a dar”

El ‘Chelis’ reconoció que ha intentando varias veces volver a dirigir, ya que le encantaría hacerlo al menos por una última vez y ha enviado correos a clubes de diferentes países, pero no ha tenido fortuna, motivo por el cual sigue colaborando con ESPN.

“Ya no puedo (dirigir a un equipo), le intenté, he tocado 500 puertas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, a todas esas madres. Mandé no menos de 500 mails”, asegura Sánchez Solá.

Aunque está consciente de que entrenar a un equipo podría no volver a suceder, lo que más le angustia es que quizá no podría morir de la manera en la que le gustaría. El técnico asegura que fallecer en pleno partido sería como un sueño.

“Para mí, mi muerte ideal sería que me contratara un equipo y en un grito de gol, de mentada de madre, de lo que sea, morirme ahí en la raya. Que el pin*** árbitro me expulsara por invadir la cancha, porque me caí adentro, para mi esa sería la muerte ideal, misma que no se me va a dar”, reveló el ‘Chelis’ para TUDN.