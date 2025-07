Chicharito Hernández rompió el silencio tras polémica sobre las mujeres: "Aprovecharé esta oportunidad..."

El 'Chicharito' fue duramente criticado tras expresar que las mujeres deben enfocar "su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando y sosteniendo el hogar que es lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es hacerlas feliz".

Tras toda la polémica y el repudio que ha recibido de diferentes sectores de México, Javier Hernández finalmente se pronunció a través de una historia en Instagram y lamenta toda la confusión generada.

"Agredezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir.

Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando, y comprometido a expresarme con una mejor calidad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados.

Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por ustedes.

Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino".