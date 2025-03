Luego de que pasó todo, Faitelson aclaró la situación en el programa Línea de Cuatro de TUDN y mandó un mensaje a al agresor.

“Salía del estadio y bueno, habrá algún tipo de inadaptado. Yo no estoy de acuerdo que haya tirarle algo a alguien, soy amable con todas las personas, puedo tener un punto de vista diferente, polémico, me puedo equivocar pero de ninguna manera me parece correcto agredir, nada más, punto.

“La mayor parte de la gente como sucede, fue muy consiente, muy educada y yo con mucho gusto conviví con ellos”, dijo.