¿Quién paga su salario? Faitelson rompe el silencio y responde a los que lo llaman traicionero por trabajar con Televisa

Desde que se anunció su participación en el programa “Tercer Grado Deportivo” de Televisa, David Faitelson, conductor de ESPN está siendo muy criticado.

El periodista mexicano tuvo que salir a responder a todas las personas que lo llaman traidor, además, explica quién le pagará el salario.

“Traición, me gustaría hablar de la palabra traición, porque ahora la escucho muy seguido, cuando estoy a punto de empezar un programa del Grupo Televisa; primero tienen que entender una cosa, yo no trabajo para Televisa, no cobro un sólo centavo con Televisa, nada, mi contrato es con ESPN, y ellos son los que controlan mis ingresos, yo no puedo cobrar en otra parte, que les quede bien clarito; número dos, a mí ESPN me está prestando, por cuatro programas únicamente, ese fue el acuerdo, así que no me vengan con que yo fui a buscar a Televisa, ellos me buscaron”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus redes sociales.