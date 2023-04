¡Terremoto en París! Mbappé explota y carga contra el PSG luego que el club borró a Messi y Neymar

Mbappé no se quedó callado y cargó contra el Paris Saint-Germain con un comunicado oficial que publicó en sus cuentas oficiales.

“Por este motivo es por el que lucho para tener los derechos de mi imagen. El PSG es un club y una familia de primer nivel, pero no es Kylian Saint-Germain ”, finaliza contundente.

“Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. Nunca me informaron de esto, no estoy de acuerdo con el vídeo publicado”, explica. En el mencionado vídeo para promocionar los abonos del próximo curso, el club se ha ‘olvidado’ de Leo Messi o Neymar .

-NO HAY RENOVACIÓN DE MESSI-

El argentino, que está siendo silbado en los partidos del PSG, no ha renovado y todo indica que no seguirá en París y más con otro gesto del club que no le demuestra una buena intención.