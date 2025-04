Escándalo en la Liga MX: Alejandro Irarragorri, dueño del Santos Laguna y Atlas, recibe orden de captura ¿Cuál es el motivo?

El caso por el cual se le acusa es un presunto fraude cometido entre enero y julio de 2017, cuando el Club Santos Laguna, donde actualmente milita el hondureño Antony el Choco Lozano, pagó 54.2 millones de pesos a jugadores y cuerpo técnico bajo el concepto de "primas indemnizatorias por riesgo de trabajo".

Irarragorri utilizaría un contrato colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera para realizar los pagos, evadiendo así el ISR.

No había prisión preventiva por este caso penal, ya que no consideraban el riesgo de que no compareciera o huyera, pues no tenía antecedentes de dicho estilo.

La defensa legal del empresario afirma que la orden de aprehensión es ilegal, pues afirman que Irarragorri sí compareció el 20 de marzo por videoconferencia y mostró voluntad de colaborar.

LO QUE SE GENERÓ

Alejandro Irarragorri, dueño de Santos Laguna, fue declarado prófugo de la justicia por un juez federal por presunta defraudación fiscal. Ante esta situación, el club emitió en su portal oficial un comunicado con su postura sobre la situación, donde rechazó lo que calificaron “presiones judiciales”, además de defender la presunción de inocencia de su representante.

El conflicto tiene como origen supuestas prácticas fiscales ilegales para pagar a jugadores y cuerpo técnico disfrazados como “primas de riesgo de trabajo” durante el ejercicio fiscal 2014, según lo confirmó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Según la resolución del TFJA, el club pretendía deducir cerca de 98 millones de pesos mediante un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Hotelera, simulando una relación laboral distinta a la real. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó la deducción y el tribunal avaló la decisión.

Además, se confirmó la deducción ilegal de otros conceptos: pagos a un proveedor clasificado por el SAT como facturero por 94 mil pesos, erogaciones sin sustento a una empresa de detección de talentos y el pago de sanciones disciplinarias impuestas por la Femexfut, por 218 mil pesos.

COMUNICADO DEL SANTOS

Con relación a la información que circula acerca de la situación jurídica del Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Grupo Orlegi, el Club Santos Laguna manifiesta lo siguiente:

Son principios rectores de la justicia mexicana -y de la universal- el debido proceso y la presunción de inocencia.

La presunta orden de aprehensión a la que se refieren algunos medios de comunicación se habría dictado por una supuesta inasistencia del Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez a una audiencia convocada por el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón, Coahuila, relacionada con un caso judicial al Club Santos Laguna.

El jueves 20 de marzo se celebró una audiencia virtual a la que se acudió en tiempo y forma.

Sorpresivamente, el Juez, mientras se llevaba a cabo, decidió cancelarla y emplazó, sin cumplir con los tiempos marcados por la ley, a otra para el lunes 24 de marzo.

Cabe señalar que el Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que su presunta no asistencia de ninguna manera daría motivo para que el Juez dictara medidas cautelares.

Club Santos Laguna reitera su plena convicción de que ha actuado con pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables, y rechaza tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal -que puede y debe dirimirse por vías administrativas- se traslade al ámbito penal.

Club Santos Laguna reitera que hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial