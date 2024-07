¿Fue traicionado? La fuerte declaración de David Faitelson tras la salida de Jaime Lozano en México

Jaime Lozano no seguirá como entrenador de México tras lo ocurrido en la Copa América 2024. El ‘Tri’ ni siquiera pudo avanzar en la fase de grupos y ahora tendrá en su banquillo a Javier Aguirre , según los reportes de la prensa azteca.

Sobre la iniminente vuelta del ‘Vasco’ a México, Faitelson explicó en Contacto Deportivo que “Aguirre no es un entrenador que le gusten jugadores jóvenes, no le gusta el juego ofensivo, esta es otra situación desesperante, suele manejar a los medios de comnunicación, la decisión de volver a contar con Aguirre es ir hacia el pasado y no al futuro”.