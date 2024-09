Javier Aguirre está arrepentido por ignorar las llamadas de André Marín: “Fui un cabrón; quisiera oírlo por última vez”

“Me buscaba mucho, me hablaba y yo le decía ‘si es para entrevista, no te voy a contestar’, su esposa me llamaba y ya platicábamos. Fue muy hermético con su enfermedad, nunca se quejó. La última vez que lo vi, francamente lo vi mal, estaba en su casa”, detalló el DT en diálogo con MVS.

Aguirre añadió que fue a finales de 2023 cuando lo pudo ver por última vez de forma física, aunque admite que lamenta no haber contestado las llamadas que le hizo, ya que no pudo escucharlo por última vez.

“La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y fui un cabrón, lo reconozco, porque me llamó desde Monterrey, ya estaba mal, cuando yo ya sabía que él estaba internado y no le contesté dos veces. Ya estaba otra vez en la selección nacional, pero no podía en ese momento. Ya cuando le hablé, ya no podía él hablar y me entró una tristeza, porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez”, comentó.

Para cerrar, el entrenador comentó que André Marín sabía lo mucho que lo quería, asegurando que ahora está rezando por su descanso eterno.