Murió André Marín, reconocido periodista mexicano a los 52 años

El mundo del periodismo deportivo en México se encuentra de luto tras darse a conocer este lunes el sensible fallecimiento de André Marín . Así lo ha confirmado su colega David Faitelson en Noticieros Televisa.

Marín había tenido largas complicaciones de salud al tener que recibir un doble trasplante de pulmón hace unos días. El comunicador de 52 años perdió la batalla dejando un legado en la televisión azteca.

El propio André explicó en 2021 que comenzó a tener problemas de salud al contraer un bacteria. “Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas.” reveló en entrevista con Javier Alarcón.