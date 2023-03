¿Qué sucede con André Pierre Gignac? El francés levanta polémica tras lastimar a un compañero de Tigres

El jugador de Tigres, André Pierre Gignac, fue cuestionado y levantó mucha polémica en un entrenamiento con el conjunto felino, ya que se vio una acción donde entró fuertemente con una fuerte barrida a un joven de la cantera.

En el video se puede ver claramente la mala intención del jugador, pues no se levantó a pedir disculpas al canterano. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, y muchos aficionados calificaron la acción de mala manera y con enojo hacia el francés.

Para fortuna del canterano la jugada no pasó a mayores, pero aún no se conoce más sobre el asunto. La institución no ha brindado más detalles de la acción que sucedió en el Polideportivo de la UANL.