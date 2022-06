El dardo de Rafa Márquez a Giovani Dos Santos, el mexicano que pudo ser como Messi y llama ‘diva’ al Chicharito Hernández

Rafa Márquez habló de varios temas en un diálogo que mantuvo con el Escorpión Dorado. El exseleccionado mexicano tiene claro que Giovani Dos Santos nunca alcanzó su máximo nivel, Carlos Vela pudo llegar a ser como Messi y aseguró que Chicharito Hernández debe estar en el Mundial de Qatar.

Rafa Márquez y el duro momento cuando apareció en la ‘lista negra’ de Estados Unidos

Gio Dos Santos nunca alcanzó su verdadero potencial

‘‘En sus vidas personales la cag**. La vida personal influye mucho en su rendimiento y con Giovani fue eso, la ca**”.

Carlos Vela

‘‘No le gusta nada el fútbol, así es ese cabrón. A él le gusta el basquetbol, lo ama, hace el fútbol porque tiene las cualidades, pero no me explico cómo es que no le gusta el fútbol porque si le gustara sería como Messi’’.