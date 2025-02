La prensa mexicana publicó una videoconferencia en la que participan elementos del Real Apodaca y hablan con un par de personajes no identificados.

El pasado 15 de febrero, tras una investigación, la FMF anunció los castigos para los futbolistas, de los cuales no se reveló su identidad, pero en conjunto sumaron un total de 57 años.

- Voz de extranjero: ¿Qué se puede hacer? Habíamos quedado en hacer el primer tiempo, ¿sí me entiendes?

- Futbolista: Sí.

- Voz de extranjero: Porque resulta que el equipo, o sea dicen ellos, que probablemente el equipo visitante también vaya a ‘trabajar’. ¿Sí me entiendes? Entonces la idea es nosotros hacer las cosas primero y pues hacer el trabajo.

- Nueva voz de extranjero: ¿Y qué están dispuestos a hacer muchachos?

- Futbolista: 1.5 primer tiempo, hermano.

- Voz extranjero: ¿1.5?

- Futbolista: Primer tiempo.

- Voz extranjero: ¿Qué equipo son ustedes, cómo se llaman?

- Futbolista: Real Apodaca, de acá de la Ciudad de Monterrey, en México.

- Voz extranjero: ¿De qué división es esa?

- Futbolista: Segunda División.

- Voz extranjero: ¿1.5? Silvio, ¿usted no me había hablado de 2.5?

- Silvio: No, no, la primera vez me pasaron la propuesta de 1.5, yo ya te dije que hablabas tú con ellos, hablar directamente con ellos porque ellos son los que juegan.

- Continúa la negociación...