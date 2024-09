El grande de México que se acercó para fichar a Sergio Ramos: “lo traería con los ojos cerrados”

’Tato’ explicó el motivo por el que no llegó al fútbol de México y cómo le hubiese encantado tener a Sergio Ramos en su equipo para el Mundial de Clubes 2025.

¿Es un jugador que a usted le encajaría en Monterrey?

“Con los ojos cerrados, yo me traigo a Sergio Ramos ayer, no hoy. El problema es que no tenemos cupos de extranjeros. Entonces uno tiene que seguir las reglas y ni modo, es así, pero la respuesta es Sergio Ramos, probablemente el mejor defensor central de los últimos 15 años y sería un privilegio para Monterrey contar con él y sobretodo mirando al Mundial de Clubes”.