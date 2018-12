Gaby Salazar y su pronóstico para la final: "Gana Motagua 2-1"

Gaby Salazar es bella, inteligente y sobre todo segura. Aficionada del Motagua desde la cuna y piensa que en esta Navidad el azul profundo levantará la Copa. ¿Quién es el jugador favorito? Gaby abre su corazón.

La chica de la suerte como le llaman al trabajar con la lotería electrónica, le apuesta al ciclón y su marcador que augura le da la confianza de festejar.



Muchos piensan que la mujer solo es cuerpo bonito y qué no saben de fútbol... ¿Qué piensa Gaby?

Sí, muchos piensan así, que la mujer no se puede incursionar en este mundo. Yo considero que si a uno le apasiona algo lo puede realizar y esta es la manera de comprobar que uno está en muchas facetas de la vida.

FOTOS: Así es Gaby Salazar, la "chica de la suerte" y espectacular aficionada de Motagua



¿Usted es futbolera?

Sí. Mi fuerte es el fútbol, me gusta más que otros y de hecho no practico ningún deporte pero admiro el balompié y lo conozco mucho a nivel nacional.



¿Estamos a pocos días de la final en Honduras, cómo se la imagina?

Estoy ansiosa, estoy nerviosa. Admiro mucho a los equipos y no solo los que están clasificados para la final ya que dieron el todo y les deseo lo mejor de las suertes a ambos. Tengo mi preferido que es Motagua pero son dos grandes que se están enfrentando y considero que en este primer partido se puede dar un empate. Hay que ver que se propone en la final de vuelta y pues... Que gane el mejor.



¿Ha notado que muchas chicas lindas son aficionadas de Motagua?

Considero que en esta parte norte hay muchos aficionados del Olimpia, pero en Tegucigalpa, Choluteca y Danlí hay más del Motagua, pues hay muchas aficionadas jóvenes del Motagua y yo desde pequeña soy del azul, mi familia igual y eso influye mucho. Ahora que estoy en este ambiente que miro cómo se desarrolla el jugador apoyo más al Motagua.



¿Dónde mirará la final?

En la casa, arrollada por mi padre y de mi hermano que adoran al Motagua y lo apoyan de principio a fin. Creo que en familia se disfruta más de este escenario deportivo.





¿Quién la hizo Motagua?

Mi papá influyó, mi hermano también, pero ahora que estoy en lo de Apostemos, que he podido ver el desarrollo de cada deportistas le admiro más y siento que pueden dar más.



¿Quién es su ídolo motagüense?

Es una pregunta fuerte porque no solo es de los contemporáneos, pero de ahora admiro mucho a Rubilio Castillo que está dejando una buena huella. Lo miro fuerte pero no descarto el talento de los demás.



¿Considera que Rubilio puede ser la figura de esta final?

Creo que puede ser él (Rubilio), pero también está Kevin López que lo está haciendo bastante bien. “Choloma” viene siendo ese jugador diferente que ha venido destacando bien y creo que uno de los dos estará el héroe.



Es mito o realidad que las Reinas de Belleza... modelos y los futbolistas tienen química muy fuerte...

No sé, en lo personal, si hablamos en los sentimental nunca he tenido una relación con un futbolista, nunca he experimentado ese vínculo y creo que a muchas sí les ha pasado, pero creo que para el amor no hay deporte, política, social. Al final quien le llena es lo que puede vincular a esa persona.



¿Su corazón ya tiene dueño?

(Risas) Sí.



¿Se considera sexy o guapa?

No sé, puedo tener de ambos. Ya lo sexy o que lo pueda hacer sensual es cómo esa persona se sienta. Creo que tengo ambas y depende de la ocasión.



¿Algún futbolista la ha piropeado?

No. Soy de las pocas personas que no ha tenido cercanía con ellos, a mis 26 años no los he tratado. Quizás ellos miran mi talento en el deporte y ser figura pública, pero de cortejarme, no.



¿Quién gana la final?

Motagua. Lo gana 2-1.



¿Le han hecho propuestas indecentes?

No. Ha habido muchos rumores en nuestro país de querer ver a la mujer como un objeto pero cada final es libre de tomar sus propias decisiones.





¿Se considera la mujer más bella de Honduras?

No como tal, pero cada quién tiene su personalidad y su interior propio pero soy una persona feliz, que no tengo todo en la vida por eso trata de luchar por los objetivos, sin embargo soy feliz con lo que tengo y estoy haciendo en lo personal, todo requiere un refuerzo.



¿Cuál es su atributo más bonito?

Ser bastante equitativa que puedo brindar cariño, amistad, comprensión y dar alegría a cualquier persona y más que un físico puedo entretener y ser bastante especial con alguien.



La seguimos en redes sociales y notamos que le gusta mucho la playa…

Amo la playa. Podría vivir en la playa, creo que es un ambiente que lo desconecta de la realidad y sí, yo proyecto en mis redes sociales mis momentos felices, inclusive mensajes de angustia y preocupación pero nos enfocamos en algo positivo y a la gente siempre le gusta lo feliz.



¿Es vanidosa?

(Risas). No sé, creo que no me considero alguien vanidosa, creo que eso es un defecto para cualquier persona. Uno se debe aceptar tal cuál es, con o sus atributos. No soy vanidosa.



¿Su mayor virtud?

Creo que el respeto que tengo a mis padres, familia, el temor que siento a no fallarles a ellos dos porque son el ejemplo que tengo en mente porque ese amor que tengo en mi familia es ese valor que tengo.



¿Dónde se ve en poco tiempo?

Terminando mi carrera universitaria, ya me falta poco (Licenciatura en Mercadotecnia) y también me miro con un proyecto personal o empresarial donde pueda dar frutos y espero pronto se den.



¿Seguirá en la TV o es algo del momento?

Que sean los planes de Dios. Uno siempre se propone metas pero siempre hay que agradecer a Dios por lo que nos da y sobre los medios si me veo en lo que Dios me está preparando, sino buscar algo que sea propio.



LAS CORTAS…

Comida favorita: Amo las pastas

Cita perfecta: En una playa tomando un coctel con la persona indicada disfrutando de las maravillas que Dios nos provee que es la naturaleza. Esa sería mi cita.

Ropa favorita para vestir: Amo andar de jeans, camisas bonitas y amo andar en tacones.

Color: Azul y negro.

Religión: Cristiana, evangélica.

Clima perfecto: Prefiero el frío sin lluvia.

Pasatiempo favorito: Pasar mucho tiempo con mi familia.

Viaje por cumplir: Un viaje familiar con mi vínculo que son cuatro personas.

Ciudad que añora conocer: París, quiero ir y que me propongan matrimonio (risas) en la Torre Eiffel.