Carlos Martínez: "Fue un partido parejo, no que Olimpia dominó"

Carlos Martínez, técnico del Platense, combinó un poco su sentir y pensar de lo que fue su estado de animo al final del partido con el resultado adverso que logró ante el Olimpia.

"Tristes porque al final merecimos al menos llevarnos un punto, se hizo un buen juego en todas las líneas y Olimpia es un equipo que pesa y les hicimos presión arriba buscando el marco rival. Conseguimos el gol al minuto 40, pero lastimosamente en una equivocación nos hacen el segundo gol", indicó.

En cuanto a la falla con el que pierden el partido. "Son errores, cuestiones que pueden pasar en el partido. El torneo anterior fuimos la tercera defensa menos goleada y hoy vamos por ese mismo camino. Nos quedó quedó la duda en la primera falta del portero del Olimpia, si fue una expulsión, pero el árbitro no estuvo acertado en esa decisión. En términos general el equipo hizo un muy buen partido y no venimos a meternos atrás".

Y aseguró que no fueron superado. "No voy hablar de Olimpia, tuvimos en el primer tiempo dos jugadas mano a mano, pero por cuestión de capacidad de tener confianza y decir encaro al defensa uno a uno, pero siempre quisimos dar el segundo pase. Fue un partido parejo, no fue que Olimpia dominó".

"Carlón" no quiso hablar del arbitraje. "No vamos a caer en eso, sino nunca terminamos. Yo creo que uno mira como que no son iguales en la faltas, pero ellos tienen la decisión de tomarla".

A pesar de la derrota, el técnico cree que se va contento. "Yo siento que hoy no hicimos un mal partido, ni que Olimpia fue superior a nosotros. Hay que decir que Olimpia tiene un gran entrenador, jugadores y que el partido estuvo parejo porque cualquiera pudo ganarlo. Yo me voy conforme, no con el resultado, si con la entrega de los jugadores", concluyó.