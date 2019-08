Pedro Troglio, el periodista que quiere escribir su propia historia con el Olimpia

Pedro Troglio, nacido en la ciudad de Luján, provincia ubicada a 67 kilómetros de Buenos Aires, Argentina, tiene un gran cartel de presentación durante su carrera como jugador de fútbol y luego como entrenador; pero hay mucha facetas de él que muchos aún no conocen.

El técnico de Olimpia ha vivido momentos de gloria, pero también tuvo que regresar a la vida. Fue en 1985, cuando sufrió de una peritonitis, de la que fue intervenido en tres oportunidades y tuvo que ser operado con electroshock, ya que perdió todos sus signos vitales por 16 segundos.

Pero no todo en la vida es casualidad, pues después de esa oportunidad más de vida que le dio Dios, grandes retos vinieron a la vida de don Pedro y uno de ellos fue seguir jugando al fútbol y a luego estudiar la carrera de periodismo.

El estratega de los leones decidió estudiar periodismo deportivo en una de las escuelas más famosas de Argentina, sin embargo, al finalizar su carrera como futbolista decidió ser técnico.

El entrenador Pedro Troglio analizando fútbol en la televisión de su país natal. Foto Especial

"Yo soy residido de periodismo deportivo en la Escuela de Quique Wolff (periodista de ESPN), pero lógico que lo que yo quería hacer era entrenar y estoy haciendo lo que más me gusta", le contó a Diez, Pedro Troglio.

Sentado en una silla en el sector de Amarateca y pese al fuerte sol que imperaba, Troglio recordó como fue ese momento en el que tomó la decisión incursionar en las aulas universitarias y estudiar periodismo deportivo. "Yo jugaba y había trabajado para TYC Sports para el Mundial del 1998 (Francia) y entonces dije que iba ser el curso (técnico) para que cada vez que me convoquen al menos tener el curso de periodista".

Relajado y sin la presión de las estrategias que debe implementar en la Liga Nacional, el técnico del Olimpia explica como fueron sus experiencias laborales en su faceta como periodista."Siempre me han convocado a los Mundiales en TYC Sports, la Cadena de Fox Sports, Espn y he trabajado para esas cadenas también para las Copas Américas, como comentarista en piso en un panel o dos personas solas".

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, participando en la televisión argentina.

Para el mundialista argentino no todo fue un paso por las pantallas de televisión, pues también revela que tuvo su experiencia en prensa escrita. "Si he escrito para algunas revistas o un diario cuando me han pedido sobre informes de los partidos, pero más no estoy abocado a eso, lo hago solo cuando hay un Mundial, sino generalmente solo me dedico a entrenar que es lo que más me gusta".

Cabe recordar también que en su paso por los medios de comunicación en el 2014 tuvo un paso por la televisión en el programa "Concentrados Mundial" del canal argentino DeporTV.

Hoy en día Pedro Troglio está en la pantalla grande, pero no como presentador, sino como el encargado de sacar al Olimpia de la sequía de cuatro años sin lograr un título de Liga Nacional y seguramente sería una de su primera historia que escribiría en Honduras.