Brayan Moya: "No me considero figura, pero sí alguien que va a aportar a la Selección"

Brayan Moya fue uno de los seis legionarios que viajó para seguir haciendo méritos en su club y mantenerse en el radar de Fabián Coito en la Selección de Honduras que venció a Trinidad y Tobago y Martínica en la doble fecha Fifa correspondiente a la Liga de Naciones Concacaf.

"Es lo que el grupo está proponiéndose, ganar todos los partidos y esperamos que así sea siempre", comenzó diciendo Moya en relación a las sensaciones que le dejó su segunda convocatoria a la bicolor catracha.



Brayan deja en claro que "no me considero tanto figura, pero sí alguien que va a aportar mucho a la Selección, para eso trabajo en mi club y me han tomado en cuenta", apuntó



El momento actual del combinado patrio le motiva para continuar en la misma senda: "Es un plus para seguir retomando la confianza del grupo, ojalá que así sigamos haciendo las cosas", indicó



Se brinda al máximo con la H porque estima que "es difícil estar aquí, trato de mantenerme, me ha costado llegar acá".

Cree que para encontrar el funcionamiento adecuado es necesario coger "un poco más de ritmo de juego, que poco a poco vamos a ir agarrando", eso sí.





Sobre el hecho de que Adonay Escobedo, central del duelo que le ganaron a los martiniquenses, no le acreditará el tanto de la victoria "no importa" puesto que "ganamos y con eso me siento satisfecho".



QUIERE SEGUIR AGRANDANDO SU LEYENDA

Estar en la Selección Nacional asegura que "me lo he ido ganando", por lo que a diario "estamos agarrando ritmo y confianza que nos va ayudar a competir con grandes selecciones" en el futuro.



Es bonito estar en el 'equipo de todos' debido a que antes "solo por la tele miraba a las selecciones viejas, feliz y contento de estar representando al país".



Con la mira en el futuro considera que "nadie tiene ganado el puesto y vamos a seguir trabajando" para ser relevante en un equipo al que le sobran "ganas y unión".

Siempre soñó con ser seleccionado catracho ya que, a su juicio, "nada es imposible, el trabajo lo pone a uno donde está y vamos a seguir trabajando" para ser citado en noviembre para las revanchas del 14 y 17 frente a Trinidad y Martínica, respectivamente.