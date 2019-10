Jonathan Rubio a la afición: "Voy a retribuir ese cariño con trabajo, dedicación y dando lo mejor"

Con una sonrisa característica de su personalidad y un semblante de satisfacción por los resultados obtenidos en los dos partidos por la Liga de Naciones Concacaf, el futbolista Jonathan Rubio partió rumbo a Portugal para unirse a Tondela.

El atacante brindó declaraciones a los medios que lo abordaron en el aeropuerto de San Pedro Sula e hizo sus varolaciones sobre lo ocurrido en esta nueva participación con la Selección de Honduras.



RESULTADOS EN LIGA DE NACIONES: "Gracias a Dios se dieron dos resultados positivos, ahora toca regresar al equipo a trabajar de la misma forma para poder ser tomados en cuenta en este lindo proceso."



ADAPTACIÓN A LA H: "Ha sido muy bonito todo, hemos asimilado bien las ideas del profe. Creo que con el tiempo se van a ir dando mejor y esperamos seguir teniendo resultados positivos con buenas actuaciones."



COSAS QUE DESTACA: "El otra vez estar juntos como grupo, jugar juntos ayuda para después. Apenas tengo cuatro partidos aquí y con el tiempo y conociendo mejor a los compañeros, las cosas pueden salir mejor. La clasificación nos da tranquilidad, confianza y no hay nada mejor que trabajar con victorias."



MARCADOR CORTO: "Esa fue la sensación que nos quedó a nosotros también en el campo, nos faltó ese segundo gol para darnos tranquilidad pero creamos oportunidades y eso fue importante. A veces se mete y a veces no, lo importante es crear."





NO PUDO ANOTAR: "En la última jugada casi se nos da la oportunidad de meter gol pero al final lo importante son los tres puntos. Si bien es cierto queríamos más goles, dar más alegría a la afición. Sacamos los tres puntos, estamos clasificados y ahora a pensar en lo que viene."



RENDIMIENTO PERSONAL: "Contra Trinidad hicimos un buen partido y en este el cansancio físico se notó pero muy contento. Me voy satisfecho, sé que podemos mejorar, hay cosas que tenemos que trabajar pero en lo personal me voy feliz con la clasificación, con el apoyo del público, con el grupo. Ha sido muy positiva esta fecha FIFA."

PUNTOS RANKING FIFA: "Tenemos que seguir con esta racha de partidos ganados, en el fútbol hay que valorar cuando se gana. Ya veremos qué es lo que pasa."



CARIÑO DE LA GENTE: "Muy feliz porque me han sentir como en casa. San Pedro Sula es mi casa, es mi ciudad y me han hecho sentir muy especial. Voy a retribuir ese cariño con trabajo, dedicación y dando lo mejor."



TONDELA: "Con el equipo estamos haciendo un buen campeonato, hay que seguir sumando minutos haciendo las cosas bien para seguir siendo tomados en cuenta en la Selección."